Barnmorskor till BB
2026-04-29
Hos oss på BB Västerås söker vi en engagerad och nyfiken barnmorska som vill vara med och forma framtidens eftervård. Du får en central roll i att skapa trygghet och kontinuitet för nyblivna familjer. Med din kompetens och ditt engagemang ger du stöd till mamma, partner och det nyfödda barnet under en av livets mest betydelsefulla perioder. Här blir du en del av ett varmt, professionellt team och får möjlighet att utvecklas, påverka och bidra till en trygg och minnesvärd start för familjerna. Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete har du en arbetsledande roll i teamet och ansvarar för den medicinska vården av patienterna. Tillsammans med undersköterska skapar ni trygghet och kontinuitet för mor och barn under hela vistelsen på BB.
Du möter varje familj där de befinner sig och ger stöd som är anpassat efter deras unika behov och förutsättningar. Fokus ligger på återhämtning efter förlossning och att skapa trygga och stabila förutsättningar för familjen under den första tiden tillsammans. Din närvaro, kompetens och personliga engagemang gör skillnad i familjens start på livet.
Genom ditt ledarskap och professionella bemötande bidrar du till att varje familj känner sig sedd, trygg och stöttad i sin nya vardag tillsammans.
Vi har 21 vårdplatser och vårdar kvinnor efter både normala och mer komplicerade graviditeter och förlossningar. Vi ansvarar även för mammor vars barn vårdas på neonatalavdelning 69.
Hos oss ingår även provtagning, screeningundersökningar och enklare behandlingar av nyfödda. Vi följer WHO:s amningsstrategi och driver en amnings- och återbesöksmottagning för familjer som gått hem tidigt eller behöver extra stöd.
I och med flytten till nya akutsjukhuset år 2029 kommer det ske en sammanslagning med våran gynekologiska avdelning, vilket på sikt kan innebära möjlighet till utvecklad kompetens för att vårda gynekologiska patienter. Tjänsten kan därför komma att innefatta viss rotation mellan avdelningar, något som vi ser som en styrka då det ger dig variation, nya perspektiv och möjlighet till utveckling i rollen.
Kvinnokliniken vid Västerås sjukhus bedriver både obstetrisk och gynekologisk verksamhet och är en central del av regionens specialistvård. Varje år välkomnar vi cirka 2 500 förlossningar och erbjuder en trygg, modern och personcentrerad vård genom hela kvinnans liv.
Den obstetriska verksamheten är bred och utvecklingsinriktad och omfattar specialistmödravård, förlossningsvård och BB-vård samt amningsmottagning och BB-återbesöksmottagning. En viktig del av verksamheten är även vår nyetablerade satsning BB hemma, som ger möjlighet till eftervård i hemmiljö och bidrar till en mer sammanhållen vårdkedja för familjen.
Den gynekologiska öppenvården bedrivs huvudsakligen i Västerås och Köping. Kliniken har dessutom en gynekologisk vårdavdelning med inriktning mot både benign och malign gynekologisk vård, samt en dagavdelning där både medicinska och kirurgiska behandlingar genomförs.
Kvinnokliniken präglas av hög kompetens, nära samarbete mellan olika professioner och ett tydligt fokus på kvalitet, utveckling och patientens bästa.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med ett genuint engagemang för eftervård och kvinnosjukvård. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, och det är meriterande om du är flerspråkig då vi möter patienter med olika kulturella bakgrunder.
Du som söker har tidigare erfarenhet av arbete som barnmorska med fokus på eftervård. Då vi arbetar i journalsystemen Cosmic och Obstetrix i det dagliga arbetet är det positivt om du har erfarenhet av dessa system.
På sikt kan det även förekomma arbete i vår nya verksamhet BB hemma, vilket gör att B-körkort är en fördel. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi värdesätter ett utvecklande medarbetarskap där vi stöttar varandra, delar kunskap och lär tillsammans.
För att trivas hos oss är du en trygg och empatisk person med god samarbetsförmåga. Du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningarna snabbt förändras. Du har lätt för att planera och organisera ditt arbete, ser lösningar och tar egna initiativ. I mötet med både patienter och kollegor är du varm, positiv och engagerad, med en genuin vilja att bidra till god och trygg vård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Västerås
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 13 maj 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Anna Blomberg anna.blomberg@regionvastmanland.se
9881453