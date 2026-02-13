Barnmorskestudenter till sommarvikariat på BB STS
Södertälje sjukhus, Verksamhetsområden, VO Kvinnor-Barn, BB - Förlossning
Vi behöver din hjälp som barnmorskestudent för att säkerställa utmärkt vård och omsorg till våra patienter
under sommaren!
Verksamhetsområde Kvinnor-Barn omfattar BB Södertälje, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) samt Gynekologi och kvinnosjukvård.
Vi är ett familjärt verksamhetsområde, med ca 200 medarbetare, som arbetar nära varandra, oavsett profession. Hos oss är patienten och familjen alltid i fokus. Med hög delaktighet och korta beslutsvägar finns en stor möjlighet att göra skillnad som medarbetare. Centralt i vår verksamhet är en inkluderande atmosfär som drivs av hög kompetens, god stämning, starkt engagemang och en öppenhet för förändring.
Barnmorskestudent till BB Södertälje:
På BB Södertälje är kontinuitet och helhetssyn ledord. Vi värnar om det friska i födande och föräldraskap, såväl i det normala som i det komplicerade förloppet. Här arbetar vi
• NÄRA den blivande och nyblivna familjen. Öppenvård, förlossning och eftervård är en sammanhållen enhet där varje födandes individuella förutsättningar och behov står i fokus. Det skapar en lugn och trygg miljö för familjen och en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.
• NÄRA varandra. I ett varmt och tillåtande klimat är en hjälpande hand aldrig långt borta. Hos oss är ensam inte stark. Vi delar generöst med oss av våra kunskaper och erfarenheter och är nyfiken på andras.
Södertälje är ett mångkulturellt samhälle och vi erbjuder särskilt stöd till utlandsfödda kvinnor som inte talar svenska eller saknar erfarenhet av det svenska sjukvårdssystemet.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som är positiv i ditt sätt, trygg, ansvarstagande och som vill bidra till ett gott arbetsklimat. Du har en stark känsla för teamarbete. Du sätter patienten först, arbetar för helheten, brinner för kvalitet och ser dig och dina kollegor som det viktigaste redskapen för en god och säker vård. För oss är det viktigt med arbetsglädje, att tänka nytt samt sprida positiv energi.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Studerar till barnmorska.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom BB, Gyn och förlossningsvård.Anställningsvillkor
Du ska vara tillgänglig större delen av v. 25-34.
Anställningsform:
Timanställning. Du kommer bli tilldelad ett schema och kommer att arbeta dag/kväll, natt eller 3-skift (dag, kväll, natt) och ca varannan helg. Observera att du behöver vara tillgänglig för arbete under vecka 25-34.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
