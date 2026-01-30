Barnmorska till ungdomsmottagningen Karlshamn
Region Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt.
Vi ger dig förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.
Ungdomsmottagningarna i Blekinge är en länsövergripande verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 13-26 år.
Det övergripande målet för Ungdomsmottagningen är att främja och stödja fysisk och psykisk hälsa med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Alla ungdomar ska känna sig välkomna och vi arbetar på ett normmedvetet sätt.
Tjänstgöringen innebär att du arbetar på flera mottagningar i länet. Mottagningarna finns i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona.
I arbetsgruppen ingår barnmorskor, kuratorer och sjuksköterskor.
Om jobbet
Arbetet på ungdomsmottagningen är hälsofrämjande inom framför allt sexuell-, reproduktiv- och psykisk hälsa men även generellt inom olika livsstilsområden. Som barnmorska på ungdomsmottagning arbetar du framförallt inom sexuell och reproduktiv hälsa med rådgivning, behandling och samtal gällande sexualitet och relationer. I arbetsuppgifterna ingår preventivmedelsrådgivning samt provtagning, rådgivning och uppföljning av sexuellt överförbara sjukdomar. Du kommer att ha både individuella kontakter och arbeta i gruppverksamhet och utåtriktat arbete i samarbete med länets skolor samt medverkan i nätverksarbete.
På ungdomsmottagningen tjänstgör du vid två till tre olika mottagningar i Blekinge.
Om dig
Du är legitimerad barnmorska. Som person är du självständig, flexibel och har en god samarbetsförmåga, men kan även arbeta självständigt. Nyfikenhet och förmåga att tänka nytt är viktiga egenskaper eftersom vår omvärld är i ständig förändring. Även långsiktighet och uthållighet krävs för att utveckla arbetet och verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar, eller tidigare har arbetat på ungdomsmottagning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande urval och kommer påbörja intervjuer innan ansökningstiden gått ut så tveka inte att söka direkt.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Körkort krävs eftersom du kommer att arbeta över länet och det är nödvändigt att använda leasingbil i tjänsten. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
