Barnmorska Mödrahälsovården
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Mönsterås Visa alla sjuksköterskejobb i Mönsterås
2026-04-15
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Mönsterås
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige
Mödrahälsovården södra Kalmar län erbjuder en tillsvidareanställning som barnmorska förlagd på familjecentralerna Mönsterås-Högsby.
Ditt uppdrag som barnmorska är att genom främjande och förebyggande insatser och identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa samt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid. Mödrahälsovårdens verksamhet består av graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt ungdomsverksamhet.
Mottagningen i Mönsterås och Högsby är det vi kallar för tvillingmottagningar och arbetar tillsammans för att möta våra patienter. På dessa mottagningar bedriver du också ungdomsmottagningsarbete där du träffar ungdomar och unga vuxna mellan 13-23 år. Du ger råd och stöd inom frågor som bland annat sexualitet, preventivmedel och STI-provtagningar. Här på mödrahälsovården är vi handledare åt barnmorskestudenter och läkarstudenter. I tjänsten som barnmorska hos oss arbetar du självständigt i ständig yrkesmässig utveckling och genom personligt möten med många olika typer av människor. Det fina i vårt arbete är att du får följa blivande föräldrar under en längre tid, stärka dem genom graviditeten och i föräldraskapet.
Hos oss får du vara en del av det kontinuerliga utvecklingsarbete som vi anser vara en del av vårt dagliga arbete. Vi har fortlöpande utbildningsdagar, MHV-dagar och olika processgrupper som du får vara en del av för att utveckla och förbättra vårt arbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd dagtid måndag-fredag. Tillträde under hösten 2026 eller tidigare enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi söker
Vi söker dig med en önskan om att arbeta i mödrahälsovården! Du är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Vi ser det som en fördel att du tidigare arbetat inom mödrahälsovård. Likaså om du har några års erfarenhet inom andra avdelningar på en kvinnoklinik.
Som barnmorska är du trygg i din profession och van vid att ta och stå för egna beslut. Med övriga kollegor diskuterar ni och löser frågor tillsammans. Du behöver vara självständig i ditt arbete samtidigt som du ska kunna arbeta med flera yrkeskategorier på familjecentralen som t.ex. undersköterskor, socionomer och pedagoger. Trevligt och empatiskt bemötande ser vi som en av dina viktiga egenskaper. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och ser förändring- och utvecklingsarbete som självklart.
Vi ser det som meriterande att du gått utbildning i sexologi, motiverande samtal samt arbetat i journalsystemen Cosmic och Obstetrix. Det är en fördel om du behärskar fler språk än svenska då vi möter olika nationaliteter. Då du kommer att arbeta på bägge mottagningarna förutsätter vi att du har körkort.
Du verkar utifrån regionens värdegrund genom att agera öppet, engagerat och kunnigt. För oss är arbetsglädje och trivsel viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då du och dina framtida kollegor är viktiga som ett team.
Vår arbetsplats
Vårt arbete präglas av ett gott samarbete inom mödrahälsovården tillsammans med övriga på kvinnokliniken, både gyn- och obstetriksektionen. Vi är en lagom stor klinik vilket skapar förutsättningar för en familjär anda. Mödrahälsovården är en del av Kvinnokliniken och vi arbetar med förebyggande hälsoarbete för hälsa genom livet. Här på mödrahälsovården söder har vi tolv familjecentraler vilket underlättar samverkan mellan patienter och berörda verksamheter. Vi finns på 14 mottagningar i de åtta kommunerna i södra Kalmar län. Mödrahälsovården är en av de främsta aktörerna inom sexuell och reproduktiv hälsa samt folkhälsa. Målet för Mödrahälsovården är att erbjuda jämlik vård av hög standard.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Lasarettsvägen 1, Kalmar (visa karta
)
392 44 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Helen Bengtsson, SRAT 010-3588419
9855285