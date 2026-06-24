Barnmorska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Nässjö Visa alla sjuksköterskejobb i Nässjö
2026-06-24
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Familjevårdsenheten, Höglandssjukhuset Eksjö
Är du intresserad av att arbeta med kvinnohälsa i livets olika skeden från tonåring till mogen kvinna? Trivs du med såväl samarbete som arbete under eget ansvar? Vill du jobba i en organisation där du tillåts att växa och ta egna initiativ? Då kan det här vara jobbet för dig!
Rollen som barnmorska
Välkommen till den lilla Kvinnokliniken med de stora möjligheterna!
Vi söker dig som är barnmorska och vill ha ett varierat arbete i en verksamhet där samarbete, utveckling och arbetsglädje står i fokus. Hos oss får du möjlighet att växa i din profession samtidigt som du blir en del av en arbetsplats med stark gemenskap och stort engagemang för våra patienter.
Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst med rotation mellan två av våra verksamheter. Du får ett varierande arbete där en av rotationerna ska vara mot förlossningen. Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde efter överenskommelse. Obekväm arbetstid och helgtjänstgörning, 1 av 5 helger, ingår. Det finns även möjlighet att arbeta enbart helgtjänstgöring, där heltid motsvarar 28 timmar per vecka.
Hos oss får du arbeta på en medelstor klinik med goda medicinska resultat där gemenskapen har stor betydelse. Här är det lätt att lära känna varandra vilket skapar trygghet i sitt arbete. Vi är ett gott gäng med medarbetare som trivs tillsammans och ser fram emot att välkomna en ny kollega.
Du kan se mer av gänget på Instagram: https://www.instagram.com/kvinnoklinikeneksjo/
Din blivande arbetsplats
Kvinnokliniken bedriver kvinnohälsovård, ungdomsmottagningar, specialistmödravård, fostermedicinsk mottagning, gynekologisk vårdenhet och mottagning samt förlossning och BB-verksamhet. En stor del av vår verksamhet bedrivs på Höglandssjukhuset i Eksjö men Kvinnohälsovårdens mottagningar/ungdomsmottagningar finns utplacerade på sex familjecentraler på Höglandet.
Utifrån verksamhetens behov samt dina erfarenheter och önskemål finns möjligheter att skräddarsy en tjänst som passar både dig och verksamheten.
I det dagliga arbetet ingår att kunna hantera såväl planerad som akut vård. Du skapar goda relationer med patienter och deras närstående samt samverkar med andra vårdgivare och myndigheter.Publiceringsdatum2026-06-24Profil
För att trivas hos oss är du flexibel och inställd på att göra det bästa möjliga för alla, framförallt för våra patienter. Eftersom vi möter människor med olika bakgrund och livssituationer krävs lyhördhet för varje enskild patients behov. Ett respektfullt och professionellt bemötande en självklarhet.
Du tycker om att arbeta i team, vill bidra till verksamhetens utveckling och ser värdet i att dela kunskap och erfarenheter med dina kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en individanpassad introduktion och möjlighet till kompetensutveckling. För att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet jobbar vi i processer där du som medarbetare har stort mandat att vara med och påverka. Vi vill ta vara på just dina intressen, kunskaper och förmågor och är lyhörda för dina önskemål.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda dig, hör av dig till vårdenhetscheferna: Jenny Ryttergard, jenny.ryttergard@rjl.se
, telefonnnnummer: 010-243 58 03, eller Josefine Nordal, josefine.nordal@rjl.se
, telefonnummer: 010-243 49 29.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2026.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K756/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9977384