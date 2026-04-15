Barnmorska
2026-04-15
Att arbeta som barnmorska hos oss:
Som barnmorska hos Operationskonsulterna kommer du i detta uppdrag att få arbeta på en Kvinnokliniken i Jönköping. Du behöver vara trygg i din yrkesroll och har ca 5 års erfarenhet av förlossningsvård. Krav: Behärska journalsystem Obstetrix, Cosmic, samt LCG-se, ha godkänt kunskapsprov i CTG och bäckenbotten.
S-HLR vuxen. Inom BB vårdavdelning behövs barnmorska med minst 1 års erfarenhet av vård för nyförlöst och vård av oförlöst med komplicerad graviditet.
Arbetstider: Dag, kväll, natt och helg.
Period: v.26-32
Om detta uppdrag låter som en spännande möjlighet för dig, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista svarsdag. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team som barnmorska hos Operationskonsulterna!
KRAV
• Sjuksköterskeutbildning 3 år
• Barnmorska 1 år
Kompetenser:
KRAV
• Barnmorska
• Obstetrix'
• S-HLR Vuxen
• S-HLR Barn
• Cosmic
Språk:
KRAV
• Svenska
Arbetslivserfarenhet:
KRAV
• Barnmorska, 5 års erfarenhet eller mer
Om dig:
Arbetet som specialistsjuksköterska är kvalificerat och vi vill därför att du har minst 5 års erfarenhet inom din specialité. Vi anser att det krävs för att man ska vara tillräckligt trygg i sin yrkesroll och det stämmer väl överens med företagets roll som specialister i branschen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från flera olika förlossningskliniker. Du ska gärna vara intresserad av kompetensutveckling och ett steg framåt i karriären. Vi premierar deltagande i kurser och utbildningar. Vi som arbetar hos Operationskonsulterna har i genomsnitt ca 19 års specialisterfarenhet och vi ställer högst kompetenskrav i bemanningsbranschen. Det innebär att du som Operationskonsult ofta hör till de på arbetsplatsen med längst erfarenhet och som sådan förväntar vi oss att du tycker det är självklart att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till nyare kollegor. Att handleda studenter och nya kollegor hör till arbetsuppgifterna.
Lön, ersättning och förmåner:
Vi ordnar med resa & boende i förekommande fall. Allmänpension, Tjänstepension, OB, friskvårdsbidrag samt förmånsportalen Benify. Trevliga företagsevent/sammankomster för bättre sammanhållning, stöd och gemenskap.
Trygghet och säkerhet:
Hos Operationskonsulterna är du som anställd i trygga händer och alla medarbetare är fullt försäkrade via vårt trygghetspaket och samarbete med IF och AFA.
Anställningsform:
Enligt överenskommelse. Visstid eller tillsvidare.
Läs mer om oss på vår webbplats:
operationskonsulterna.se
Välkommen med din ansökan!
Oseriösa ansökningar anmäls till Arbetsförmedlingen
Detta uppdrag riktar sig endast till personer med relevant utbildning inom vårdsektorn. Vi undanber oss ansökningar från personer utan denna bakgrund, dvs personer från andra branscher som saknar vårdutbildning. Ansökningar som inte uppfyller dessa krav där vi anser utan tvivel att det är en oseriös ansökan kommer att vidarebefordras direkt till Arbetsförmedlingen för vidare hantering. Vi tackar för er förståelse och ser fram emot ansökningar endast från kvalificerade kandidater.
Operationskonsulterna är specialister på operationssjukvård, förlossningssjukvård, intensivvård och övriga specialistsjuksköterskeområden som tex ambulans, röntgen, distriktssjukvård, ögonsjukvård, akutmottagning mm. Företaget finns i hela Sverige och arbetet leds från vårt huvudkontor i Gamla Stan i Stockholm. Bolaget drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor samt undersköterskor som är väl medvetna om vad som krävs av varje medarbetare för att kunna göra ett professionellt arbete. För dig som anställd är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av arbete inom specialistsjukvården med komplett försäkringsskydd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Operationskonsulterna Stockholm AB
(org.nr 556964-3561)
111 28 JÖNKÖPING Arbetsplats
Operationskonsulterna Kontakt
Verksamhetschef
Magnus Herrera magnus@operationskonsulterna.se 0707-26 51 31 Jobbnummer
9855764