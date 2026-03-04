Barnmorska
Ett spännande arbete som barnmorska med härliga kollegor. Du blir en del av ett bra gäng som uppmuntrar och stöttar varandra!
Vill du vara med och utveckla framtidens sjukvård, söker du kompetenta och trevliga arbetskamrater i ett spännande och utmanande arbete? På Myrvikens hälsocentral har vi ett fint samarbete mellan de olika yrkeskategorierna. Vi arbetar med hög servicenivå och alltid med patienten i fokus. Myrvikens hälsocentral är en trivsam och väl fungerande arbetsplats som ligger ca 4 mil från centrala Östersund. På hälsocentralen i Myrviken arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Sjukgymnastik och PSE delas med Svenstaviks hälsocentral. Totalt är vi 15 medarbetare som arbetar här.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Att arbeta som barnmorska på Myrvikens hälsocentral innebär sedvanliga arbetsuppgifter som barnmorska i primärvården.Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska. Meriterande är erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienterna bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga och ansvarskänsla.
Vi söker dig som vill arbeta för en god primärvård med hög tillgänglighet och kvalitet.
Vi värdesätter att du är engagerad och flexibel som person med en god samarbetsförmåga och vilja att vara med och utveckla verksamheten i andan av teamarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
