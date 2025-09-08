Barnmorska
2025-09-08
Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här är den storslagna naturen alltid nära. Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser i hela Härjedalen.
Funäsdalens hälsocentral är en glesbygdscentral och framförallt under vintertid ökar akutverksamheten på grund av turismen i området. Mellan hälsocentralen och närmaste sjukhus är det över 20 mil, så både akutvård och annan vård bedrivs vid hälsocentralen.
Hos oss arbetar du med kollegor och i team med många professioner, med både spets och bredd i kompetensen. Funäsdalens hälsocentral har cirka 2200 listade personer. Enheten präglas av ett djupt engagemang och ansvar för den verksamhet som bedrivs i Härjedalen. Basen i arbetet är mottagningsverksamhet med brett primärvårdsåtagande. Detta innefattar distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, öppenmottagning/lättakutmottagning, psykosocial verksamhet, sjukgymnastik, röntgen, laboratorium, barnmorskemottagning, mödrahälsovård och barnhälsovård.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Att arbeta som barnmorska på Funäsdalens hälsocentral innebär sedvanliga arbetsuppgifter som barnmorska i primärvården.Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska. Meriterande är erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienterna bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga och ansvarskänsla.
Vi söker dig som vill arbeta för en god primärvård med hög tillgänglighet och kvalitet.
Vi värdesätter att du är engagerad och flexibel som person med en god samarbetsförmåga och vilja att vara med och utveckla verksamheten i andan av teamarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet kan ske till viss del på distans.
