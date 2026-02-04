Barnkär nattuggla? 1-åring söker dig!
2026-02-04
Vi söker nu långsiktiga personliga assistenter för vaket nattarbete i ett meningsfullt uppdrag. Du kommer att arbeta som assistent åt en glad och busig pojke på 16 månader som behöver tillsyn på grund av hjälpmedel för sin andning. Nattetid ansvarar du och en kollega för att vaka över honom medan han sover, för att säkerställa att han är trygg. Det kan innebära allt från en lugn och trygg famn när han vaknar ledsen till att snabbt vara på plats när nappen efterfrågas. Tidigare erfarenhet är inget krav - all utbildning och introduktion ges på plats.
Ansök redan idag, urval sker löpande!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Novum Assistans räkning två personliga assistenter. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Novum Assistans.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Novum Assistans önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se
Du erbjuds
• Sysselsättningsgrad om 75 %, med möjlighet att arbeta upp till 100 %
• Fast timlön samt övriga ersättningar enligt kollektivavtal
• Trevlig arbetsmiljö i stor villa med goda förutsättningar för nattarbete
Dina arbetsuppgifter
Allt arbete sker med vaken dubbelbemanning och anställningen inleds med en grundlig utbildning och introduktion. Det krävs därför inga förkunskaper eller tidigare vårderfarenhet.
Här erbjuds du ett meningsfullt, vaket nattarbete som personlig assistent med fokus på tillsyn och omvårdnad av en 16 månader gammal pojke i hans hem. Pojken föddes med en försvagad luftstrupe och andas därför genom ett litet plaströr i halsen (en så kallad Trach). I övrigt är han en glad och fullt frisk liten kille. Under natten är ditt huvudsakliga uppdrag att vaka över honom medan han sover för att säkerställa att han sover säkert. Det innebär att du har uppsikt över trachen och ser till att plaströret hålls rent med hjälp av en smidig ångmaskin och en liten medicinsk "dammsugare".
Utöver tillsynen ingår även enklare praktiska sysslor, såsom att inventera material i förrådet, se till att pojkens kläder är i ordning samt att nappar är rengjorda inför kommande dygn. Pojken sover oftast hela nätterna, vilket gör att nattpassen i regel präglas av stillhet och lugn - samtidigt som din närvaro och uppmärksamhet alltid är viktig.
Familjen består av pojken, hans mamma och pappa samt familjens hund. De bor i en stor nyrenoverad villa med goda bussförbindelser och goda förutsättningar för en trivsam arbetsmiljö.
Arbetstiden är förlagd kl. 21.00-07.00 och passen kan förekomma både vardagar och helger.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för att trivas i rollen och lyckas i uppdraget. Du är en barnkär och omhändertagande person som genuint tycker om att arbeta med små barn och bidra till deras trygghet. I uppdraget är kontinuitet och stabilitet viktigt, och vi söker därför dig som vill arbeta långsiktigt i rollen och som ser värdet i att få följa ett barn över tid.
Som person är du lugn, empatisk och ansvarstagande. Du har en god förmåga att vara närvarande och uppmärksam även i lugna och stillsamma miljöer. Du förstår att nattarbete kräver struktur kring sömn och återhämtning, för att kunna hålla dig vaken och fokuserad även under stilla nätter. Du är trygg i att sysselsätta dig själv under lugna stunder, samtidigt som du alltid har barnets behov i fokus. Vidare är du punktlig, pålitlig och flexibel, med möjlighet att vid behov täcka upp för kollegor. Du har också en god förståelse för vad det innebär att arbeta i någons hem och agerar alltid professionellt, respektfullt och lyhört i hemmiljön.
All nödvändig utbildning och introduktion ges på plats, så tidigare erfarenhet är inget krav för rollen. Du kanske har arbetat med barn eller inom vård och omsorg, eller så är du bara en naturligt barnkär, ansvarsfull och omhändertagande person som nu söker ett långsiktigt arbete.
Krav för tjänsten:
• Svenska i tal och skrift
• Icke-rökare
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med barn
• Erfarenhet från vård eller omsorg
START: Omgående
OMFATTNING: 75 % med möjlighet till 100%
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på fanny.skott@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Arbetsplats
Novum Assistans
