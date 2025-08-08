Barnhandläggare
2025-08-08
Vill du göra skillnad för barn och deras familjer? Är du en trygg, självgående socionom med erfarenhet av myndighetsutövning? Då kan det här vara nästa steg för dig. Sök idag och bli en del av vårt engagerade team.
Tibro kommun söker nu två barnhandläggare till Myndighetsenheten. Här får du bidra med din kompetens och erfarenhet i arbetet med barn, unga och deras familjer - i en organisation med starkt fokus på samverkan och utveckling.
Som barnhandläggare har du helhetsansvar för dina ärenden, från utredning till beslut och uppföljning. Du arbetar nära barn, ungdomar och deras vårdnadshavare, samt i samverkan med andra viktiga aktörer som skola, hälso- och sjukvård och andra myndigheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Självständigt ansvara för ärenden: utreda, bedöma och besluta samt följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU).
Hålla möten med barn/ungdomar och vårdnadshavare, samt samarbete med hälso- och sjukvård, skola andra myndigheter.
Bidra med erfarenhet och ge stöd till kollegor.
Arbeta i verksamhetssystemet Lifecare
För att trivas i rollen ser vi att du har:
Socionomexamen
Några års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Trygghet i att fatta egna beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU).
B-körkort, manuell växellåda
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är flexibel, strukturerad och självgående. Du vill göra skillnad för barn och deras familjer, du tror på varje individs möjlighet till förändring och ser familjenätverket som en positiv drivkraft. Du kan hantera ett högt arbetstempo och är van vid komplexa ärenden.
Du erbjuds:
Starkt team och kollegialt stöd - du blir en del av en sammansvetsad grupp där vi hjälper och stöttar varandra
Omväxlande arbetsuppgifter - du får arbeta med hela processen, vilket ger en bred kompetens och utvecklande arbetsdagar.
Möjlighet till kompetensbreddning - här finns chans att arbeta med olika typer av ärenden och målgrupper över tid.
Om Tibro Kommun
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!
I denna rekrytering samarbetar Tibro kommun med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
