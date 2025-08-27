Barista
2025-08-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konditori Hollandia AB i Malmö
Du ska brinna för café/fika-kultur och gilla att ge service. Hollandia producerar från grunden och med de bästa råvarorna. Vi är ett klassiskt europeiskt Caféhus och våra kunder kommer från hela världen. Vi rostar allt vårt kaffe själva.
Vi gillar det vi gör!
Det erbjuds bra lön och en trevlig arbetsmiljö samt kul arbetsuppgifter.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är ett krav.
Alla åldrar är såklart välkomna att söka. Vi ser fram emot ta del av din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: jobba@hollandia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konditori Hollandia AB
(org.nr 556203-1368)
Södra Förstadsgatan 8 (visa karta
)
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Konditori Hollandia Jobbnummer
9477931