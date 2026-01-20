Bärhjälp/Budbilsförare
Prisma Service / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby Visa alla fordonsförarjobb i Upplands Väsby
Vi söker lastare/bärhjälp till budbilstransporter.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att assistera budbilsförare med olika transporter i Stockholm.
Tjänsten innebär att ni lasta Ikea möbler från terminal i Västberga och leverera runt om i Stockholm med lastbil.
Tjänsten kräver god fysik eftersom ni bär upp hos kunden samt att du är ansvarfull och stresstålig.
Man måste kunna engelska eller svenska.
Det är merit att ha tillgång till anställningsstöd.
Du börjar jobba från Västberga Alle 61
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@prismastad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prisma Service Jobbnummer
9693257