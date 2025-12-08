Bärförsäljare vid butik
Fru Bär AB / Butikssäljarjobb / Trelleborg Visa alla butikssäljarjobb i Trelleborg
2025-12-08
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fru Bär AB i Trelleborg
, Malmö
, Lund
, Eslöv
, Landskrona
Vi söker dig som vill bli vår nästa bärsäljare i anslutning till entréer på livsmedelsbutiker i södra Sverige.
Arbetsbeskrivning.
Vi erbjuder ett arbete utomhus som säljare där ni kommer vara vårt ansikte utåt och ansvara för försäljning av färska bär i anslutning till en livsmedelsbutik.
Vem är du?
Du är social, trevlig, ansvarsfull, skötsam, tar ansvar och kommer i tid. Du gillar även att sälja och träffa nya människor varje dag i ett högt tempo.
Vi prioriterar er som har en god servicekänsla, vältalig och är arbetsvillig. Är ordning och reda är en självklarhet? Då kanske du är precis den vi letar efter!
Vi har två tjänster.
Du kommer att arbeta dagtid vardagar och vi schemalägger er april-juni mellan 40%-60% eller mer enligt överenskommelse.
Andra alternativet som sommarjobb:
Du kommer att arbeta ett par pass i veckan ca 25%-50% blandat vardagskväll och helger från slutet på april fram till midsommar och där efter mer blandat tid resten av sommaren. Eller mer enligt överenskommelse.
Lönen följer Handels kollektivavtal. Vi schemalägger arbetstid via en app. Alla som blir anställda får kortare praktisk internutbildning samt via webb-utbildning.
Ansökningar görs endast via vår hemsida http://www.frubar.se.
Glöm inte att bifoga ditt personliga brev och CV. Vi har begränsat med platser, vi försöker kalla så många vi kan till en fysik intervju på den orten där ni söker.
Vi har försäljningsplatser från Trelleborg i söder till Karlstad i norr.
Vi ser fram emot din ansökan, in och sök ett välbetalt sommarjobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fru Bär AB
(org.nr 556676-9351), http://www.frubar.se Jobbnummer
9633464