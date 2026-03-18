Barchef / Patron - Bodegan - Societen Varberg
2026-03-18
Välkommen till Societén & Co!
Societén & Co är samlingsnamnet för vår verksamhet. Våra olika restauranger är Bistro Societén, Bodegan och självklart Societén Club - Nöje - Evenemang.
Vem söker vi: Inför sommarensäsongen 2026 behöver vi förstärka vårt fantastiska team med en Barchef / Ansvarig på vår sommarbar, BODEGAN. Vi kan här erbjuda en heltidstjänst från antingen början av maj eller början av juni, lite beroende på om det avser ett större ansvar över hela Bodegan eller bara som barchef / huvudansvarig bartender.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet i branschen och även gärna goda kunskaper om mat och dryck. Du brinner för service och har talang att skapa en god atmosfär.
Hos oss får du möjlighet att jobba i en miljö där din talang för personlig service får komma till användning varje dag. Skratt och utveckling är en viktig del i vår vardag.
Lite information till dig som söker jobb:
Vi har en intensiv period från midsommar fram till första veckan i augusti. Därför behöver du finnas på plats och inte vara bortrest under denna period, speciellt inte under onsdagar till lördagar.
För att din ansökan skall kunna bearbetas behöver vi ett kortfattat personligt brev och ditt CV.
BOSTAD
Vi hjälper till att lösa detta och erbjuder delat boende till en vettig kostnad och med gångavstånd till Societén.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
NOTERA! Vi tillsätter snarast, så sista datum för ansökan innebär inte att du skall vänta utan sök i dag!
Tillträde: maj eller juni 2026
Vi är medlemmar i VISITA, erbjuder schyssta arbetsvillkor och vi jobbar i nära samarbete med vår lokala Krögarförening. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: jobb@societen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barchef - Bodeganchef 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Societén Nöje & Restaurang AB
(org.nr 556553-2768)
Societetsparken - Strandgatan 4a (visa karta
)
432 44 VARBERG Arbetsplats
Societén - Varberg Kontakt
Platschef - Delägare
Marcus Stjernström marcus@societen.se 070-3048977 Jobbnummer
9806132