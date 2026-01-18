Barberare sökes
Clippers Group AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clippers Group AB i Stockholm
Vi söker en erfaren Barberare till vårt team!
Vi på Salongens Clippers söker nu en passionerad och skicklig barberare som vill vara med och ge våra kunder en fantastisk upplevelse! Om du har ett öga för detaljer, en passion för frisyrer och skäggvård och vill arbeta i en kreativ och professionell miljö, då är detta jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Klippning och trimning av hår och skägg
Utföra Low Taper Fade
Utföra klassiska rakningar
Ge professionella råd och stylingtips till kunder
Hålla din arbetsstation ren och organiserad
Erbjuda utmärkt kundservice och bygga långsiktiga kundrelationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av barberaryrket eller relevant utbildning
Goda färdigheter inom klippning och skäggvård
Ett intresse för och förståelse av aktuella trender
Ett gott kundbemötande och en vilja att ge kunderna den bästa upplevelsen
Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team
Vi erbjuder:
Ett kreativt och inspirerande arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Fast lön och generösa förmåner
En välkomnande arbetsmiljö med härliga kollegor
Plats: Hägersten
Ansökan: Skicka ditt CV och ett personligt brev till clippershagersten@gmail.com
senast 20260215.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: clippershagersten@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clippers Group AB
(org.nr 559363-3752)
Sparbanksvägen 24 (visa karta
)
129 32 HÄGERSTEN Jobbnummer
9690194