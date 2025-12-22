Barberare/Herrfrisör
2025-12-22
Vi söker en erfaren och serviceinriktad barberare till vår salong i Kista. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med återkommande kunder och goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Klippning av herr- och barnfrisyrer
Skäggtrimning och rakning
Rådgivning till kunder kring stil och hårvård
Ansvara för ordning, hygien och renlighet i salongen
Ge professionell och vänlig kundserviceKvalifikationer
Erfarenhet som barberare eller frisör
God kunskap inom klassiska och moderna barberartekniker
Serviceinriktad och noggrann
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande om du har utbildning/certifikat inom barberaryrket
Vi erbjuder
Trevlig och trygg arbetsmiljö
Flexibla arbetstider
Möjlighet till långsiktig anställning
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: barberkistagard@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kista Gårdsväg Barbershop AB
(org.nr 559339-9784) Kontakt
Elias Yacoub barberkistagard@gmail.com 0762065162 Jobbnummer
9661725