Barberare/Frisör

2026-02-21


Vi söker en erfaren barberare!

Vi driver en väletablerad frisörsalong och söker nu en skicklig barberare med minst 2 års erfarenhet.

Publiceringsdatum
2026-02-21

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet inom herrklippning
Mycket goda kunskaper i fade/skin fade och moderna klipptekniker
Erfarenhet av lång herrklippning
Förmåga att klippa både barn, ungdomar och vuxna med hög professionalitet
Serviceinriktad och ansvarstagande

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.

Är du rätt person? Kontakta oss för mer information!
0910777789
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
0769800003
E-post: din.salong.skelleftea@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Barbershop Din Salong i Skellefteå AB (org.nr 559425-6793)
Nygatan 58 (visa karta)
931 30  SKELLEFTEÅ

Jobbnummer
9756183

