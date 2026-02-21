Barberare/Frisör
2026-02-21
Vi söker en erfaren barberare!
Vi driver en väletablerad frisörsalong och söker nu en skicklig barberare med minst 2 års erfarenhet.

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet inom herrklippning
Mycket goda kunskaper i fade/skin fade och moderna klipptekniker
Erfarenhet av lång herrklippning
Förmåga att klippa både barn, ungdomar och vuxna med hög professionalitet
Serviceinriktad och ansvarstagande
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.
Är du rätt person? Kontakta oss för mer information!
0910777789
0769800003 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
0769800003
E-post: din.salong.skelleftea@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barbershop Din Salong i Skellefteå AB
(org.nr 559425-6793)
Nygatan 58 (visa karta
)
931 30 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
9756183