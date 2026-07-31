Bankettservis till höstens bästa event!
RA Hospitality i Göteborg AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-31
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Vill du ha Göteborgs roligaste extrajobb? 🥂✨
Vi söker dig som vill jobba som bankettservis på extra- och timbasis. Du hoppar in när det händer, vilket innebär mycket jobb under fartfyllda kvällar och helger!
Som en del av vårt team blir din arbetsplats aldrig tråkig. Ena dagen glänser du på ett pampigt bröllop, nästa serverar du på en stor företagscast eller en exklusiv galamiddag.
Detta är en tjänst för personer med en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, annat hel- eller deltidsarbete)
Vem är du?
Erfaren: Du har stenkoll på grunderna, bär tre tallrikar med lätthet och har jobbat med liknande servering tidigare.
Flexibel: Du älskar när ingen dag är den andra lik.
Snabbtänkt: Du behåller ditt breda leende även när tempot skruvas upp.
Låter det som ditt nästa äventyr? Sök idag och bli en del av gemenskapen!
Meriterande:
Utbildning inom hotell, restaurang eller liknande.
Erfarenhet av arbete med större sällskap eller evenemang.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba.
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7962120-2126176". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta
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412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
10017539