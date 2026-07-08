Bageriassistent
Skåras Glutenfria Hantverksbageri AB / Bagarjobb / Kungälv Visa alla bagarjobb i Kungälv
2026-07-08
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Bageriassistent till glutenfritt bageri
Arbetet omfattar alla förekommande uppgifter i ett litet glutenfritt hantverksbageri. Du deltar i bakningen genom att blanda naturligt glutenfria mjölsorter, sätta degar, forma och baka bröd och bullar. Du packar och märker färdiga produkter samt håller ordning i lager och arbetsytor. I butiken möter du kunder, plockar fram varor och ger service. Städning och disk ingår som en naturlig del av arbetet. Rollen kräver noggrannhet, förståelse för allergener och vilja att lära sig hantverket.
Ensamarbete förekommer, så du behöver vara trygg i att ta ansvar följa rutiner och ha initiativförmåga.
Har du möjlighet till praktik eller stöd via Arbetsförmedlingen? Ange det i ansökan då det är meriternade.
Ansökningshandlingar läses så fort de kommer in och behandlas därefter. Har du några frågor är du välkommen att ringa mig, Jenny Wiberg på 0706 44 1433
Hoppas att just du söker!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: skarasglutenfria@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "glutenfri bagare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skåras Glutenfria Hantverksbageri AB
(org.nr 559563-5136)
Valsnäsgatan 2 (visa karta
)
442 52 YTTERBY Kontakt
Jenny Wiberg skarasglutenfria@outlook.com 0706441433 Jobbnummer
9997455