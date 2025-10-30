Bagare till turkisk restaurang
2025-10-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Cicek Restaurang AB i Göteborg
Bagare med passion för turkiskt hantverk sökes!
Älskar du att arbeta med deg och skapa genuina turkiska bakverk? Är du kunnig inom traditionella metoder och vill dela din expertis med våra kunder? Då är detta jobbet för dig!
Vi söker en erfaren bagare som kan baka klassiska turkiska bröd och bakverk såsom pide, lahmacun och traditionel pizza. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team där kvalitet och autenticitet står i centrum.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Baka och förbereda turkiska bröd och bakverk enligt traditionella recept.
Säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet och presenteras på ett attraktivt sätt.
Hantera råvaror och följa hygien- och säkerhetsföreskrifter i bageriet.
Samarbeta med kollegor för att utveckla nya smaker och variationer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bakning, gärna inom det turkiska köket.
Har ett stort intresse för hantverket och vill dela det med andra.
Är noggrann, effektiv och har en positiv inställning till arbete i team.
Kan arbeta strukturerat och följa recept samt kvalitetsstandarder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@restaurangdivan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cicek Restaurang AB
(org.nr 556823-8777), http://www.restaurangdivan.se
Nordanvindsgatan 2 B
)
417 17 GÖTEBORG Jobbnummer
9582452