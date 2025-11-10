Bagare och konditor

Folkets Bageri och Konditori Malmö AB / Bagarjobb / Malmö
2025-11-10


Vi söker en bagare med dokumenterad erfarenhet av arbete i ett bageri. Du behöver vara strukturerad och ha en god känsla för planering för att kunna få bröd och konditorivaror klara i god tid inför varje ny dag på bageriet. Arbetstiden är söndag till torsdag mellan 20:00-04:00.
Längre arbetstid i samband med stora beställningar kan förekomma. Lön enligt överenskommelse.
Vem är du?
Du har bagarutbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Du har erfarenhet av arbete med både surdeg, vanlig deg, tårtor och konditorivaror.
Du är lösningsorienterad, prestigelös och har god samarbetsförmåga.
Du har några års erfarenhet av arbete i bageri
Du behärskar god svenska.
Du är flexibel och kan bidra med idéer kring bageriets sortiment

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: info@folketsbageri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Folkets Bageri och Konditori Malmö AB (org.nr 559263-4520)

Arbetsplats
Folkets Bageri & Konditori Malmö AB

Jobbnummer
9596314

