Bagare/konditor

2026-02-04
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Skapa magi från grunden i vårt bageri i sommar! Gillar du känslan av nybakat bröd, perfekt spritsade bakverk och ordning i varje detalj? Nu söker vi dig som vill vara med och skapa smaker som gör våra gäster glada, och samtidigt ha ett riktigt roligt jobb.
DINA ARBETSUPPGIFTER Som en i teamet i vårt härliga bageri är du med i hela processen, från deg till färdiga produkter. Du hjälper till att baka, dekorera och producera allt från bröd och konditorivaror till hundkex, allt med fokus på kvalitet, noggrannhet och hantverk. Arbetet är varierande, lärorikt och ibland fartfyllt, men alltid med känslan av stolthet över det du skapar.
VEM ÄR DU? Du älskar hantverket och ser glädjen i varje nybakad brödlimpa och dekorerat bakverk. Du har gärna några års erfarenhet från bageri och konditori, eller relevant utbildning, och tar stolthet i att varje produkt som lämnar bageriet är ett litet mästerverk.
Du är flexibel och hugger i där det behövs, med ett öga för detaljer som gör skillnad. Hos oss arbetar bageri och konditori nära varandra, så erfarenhet av båda inriktningarna är meriterande. Att samarbeta med kollegor och möta gäster med ett varmt leende kommer naturligt för dig, och du har förmågan att göra jobbet både roligt och magiskt - både under tidiga morgnar och sena kvällar. Eftersom bageriet är i gång nästan dygnet runt behöver du körkort och tillgång till egen bil.
Vi värdesätter alltid personliga egenskaper framför erfarenhet. Det viktigaste är att du är en riktig Mossbylundare i hjärtat: glad, positiv och inte rädd att bjuda på ett leende
VEM ÄR VI? Beläget på Skånes vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Hos oss får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder ett fantastiskt team och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en magisk upplevelse varje dag.
Vi söker både dig som vill jobba heltid tillsvidare, och dig som vill sommarjobba. Gemensamt för alla anställningsformer är att det är arbete både vardag och helg.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita:
149,46-164,30 kr/h beroende på erfarenhet.
Är du under 20 år enligt följande tabell:
Fr.o.m 19 år Fr. 1 april 2025; 121,51 kr/h Fr. 1 april 2026; 124,92 kr/h
Fr.o.m 18 år Fr. 1 april 2025; 112,42 kr/h Fr. 1 april 2026; 115,56 kr/h
Fr.o.m 17 år Fr. 1 april 2025; 107,85 kr/h Fr. 1 april 2026; 110,87 kr/h
Under 17 år Fr. 1 april 2025; 98,87 kr/h Fr. 1 april 2026; 101,64 kr/h
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7164520-1823331". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Mossbylund AB
(org.nr 556628-4476), https://jobba.mossbylund.se
157 (visa karta
)
274 53 SKIVARP Arbetsplats
Mossbylund Jobbnummer
9722813