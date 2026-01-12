Bagare/konditor
I hundra års tid har Möllers Bageri & Konditori försett Ystadbor och tillresta besökare med härliga tårtor, matbröd och bakverk.
Här har vi kombinerat det bästa av gammalt och nytt för att skapa ett utbud som tilltalar alla. Välj mellan fantasifulla bröllopstårtor, lyxiga smörgåstårtor och de allt mer populära fototårtorna för att förgylla era festligheter, eller gör vardagen godare med något av de härliga matbröden i vårt sortiment.
Nu söker vi en bagare och en konditor som älskar sitt yrke, du skall vara kreativ och ha en passion för hantverket samt kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ med stöd från dina kollegor.
Du är en glad och positiv hantverksbagare/konditor som ser lösningar istället för problem. Du kan arbeta i ett fartfyllt tempo samtidigt som du är effektivt och organiserad. Du är kreativ, passionerad och är stolt i din yrkesroll.
Vi håller intervjuer löpande och önskar därför din ansökan snarast!
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: farhad@mollersbageri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Möllers Bageri & Konditori AB
