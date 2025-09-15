Bagare/konditor - Stora Coop Åkersberga
2025-09-15
Vi på Coop erbjuder våra kunder och medlemmar ett hållbart och prisvärt sortiment i butiker som utstrålar matglädje. Vi brinner för kundmötet och vår vision är att vara den goda kraften i mat-Sverige. Inspireras du som oss av matglädje, försäljning och hållbarhet?
Kunden i våra butiker ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och inte minst får ett bra personligt bemötande från all vår personal. Verklig framgång bygger på att vi älskar våra jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!
Nu söker vi en Bagare/Konditor till vår butik Stora Coop Åkersberga. Bageriet är en viktig del och har en betydande framtoning i butiken. Som bagare/konditor har du ett stort ansvar att tillsammans med dina kollegor skapa en levande butik som ständigt överträffar kundens förväntningar. Varje kund ska känna sig unik, med din servicekänsla och kreativitet ger du kunderna något utöver det vanliga.
Som bagare/konditor hos oss består dina arbetsuppgifter av att producera matbröd, tårtor, bakelser och kakor samt att exponera i manuella diskar. Du ansvarar till stor del för att driva bageriets sortiment framåt och framgångsrikt. Samtidigt har du en viktig roll i att leverera ett kundbemötande i världsklass.
I ditt arbete ingår vidare att:
- Vara med och skapa en säljande och inspirerande miljö inom bageriet
- Säkerställa att Coops hållbarhetspolicy efterlevs
Tjänsten är ett vikariat på deltid 28 timmar per vecka, tillträde 1/10 eller enligt överenskommelse, tjänsten sträcker sig till och med 10 maj 2026.
- Utbildad konditor eller bagare
- Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning (meriterande)
- Dokumenterad erfarenhet från konditori/bageri (meriterande)
Som bagare/konditor ska du ha en säljglädje och stort engagemang för butikens hela brödförsäljning och uttryck. Du är en person med initiativförmåga och stark positiv energi som smittar av sig, och som ser kundens behov och med glädje ger det bästa kundbemötandet. Vidare har du förmågan att hantera stressiga situationer. Kontakt
Lina Björklund | Säljchef
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,8 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Coop Östra driver ca 200 Coop-butiker i Uppsala, Stockholmsområdet, Södermanland och Östergötland. Vi har en omsättning på ca 13 miljarder kr och är ca 5000 anställda, varav merparten är butiksanställda.
Tillsammans kan och ska vi bli Sveriges bästa matkedja och den goda kraften i mat-Sverige!
Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
