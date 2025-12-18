Badvärdar sommar 2026
Malmö kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Malmö Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Malmö
2025-12-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252893 Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi badvärdar till Malmö Stads badplatser vid Ribersborg, Sibbarp, Klagshamn, Sundspromenaden och Scaniabadet. Arbetet drivs dagligen oavsett väder med badvärdar hela säsongen, samt med förstärkning under skolornas sommarlov. I arbetet som badvärd får du ett viktigt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad för malmöborna, samtidigt som du också får möjlighet att utvecklas och växa i din professionella roll.
Som badvärd är du ansvarig för kontroll och tillsyn av badplatserna; stränder, bryggor, badtrappor med mer. Badvärdens uppdrag är att förutse och förebygga risker inom badområdet, såsom exempelvis att dagligen skrubba badtrappor samt varna besökare om risk för olycka. I dina arbetsuppgifter ingår också trivselbefrämjande åtgärder för att medverka till att stränderna är rena och fina. I uppdraget ingår att undsätta nödställda inom badområdet samt om nödvändigt genomföra livsuppehållande åtgärder i väntan på räddningstjänst. Övriga uppgifter är enklare omplåstring, leverera information till badgästerna, samt se till att besökare följer gällande ordningsföreskrifter.
För att vara aktuell för anställning måste du genomföra ett sim- och dykprov (oavsett förkunskaper) under första eller andra veckan i mars 2026 samt vara tillgänglig för två dagars utbildning antingen 20-21 april eller 22-23 april. Du ska vara beredd att arbeta på de olika badplatserna. Uppstartsmöte sker i början av maj.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en färdig eller pågående gymnasieutbildning. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara minst 18 år och kunna simma minst 1000 meter, dyka 3,5 meter under ytan samt bogsera en docka i vatten. Goda kunskaper i svenska språket samt grundläggande kunskaper i engelska är också krav för tjänsten. Har du dessutom kunskaper i fler språk ser vi det som meriterande. Det är också en fördel om du har arbetslivserfarenhet från ett liknande arbete samt om du har utbildning i första hjälpen, hjärt- och lungräddning eller om du har utbildning SLS poollivräddare alternativt SLS havslivräddare.
I arbetet som badvärd hos oss blir du en del av en gemenskap, därför är det viktigt att du är en person som trivs med att arbeta med människor och du visar intresse och förståelse för andra. Du har inga problem med att skapa goda relationer till såväl kollegor som medborgare. Att följa regler och rutiner är en självklarhet för dig, liksom att hantera etiska dilemman i enlighet med Malmö stads värderingar.
Malmö stad gör bedömningen att arbetet som badvärd inte är lämpligt för någon under 18 år med hänvisning till Arbetsmiljöverkets regler om arbete för ungdomar. Du behöver därför ha fyllt 18 år för att vara aktuell för tjänsten.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Sommarjobb
Omfattning: Deltid, 50-75 %
Antal tjänster: 26
Tillträde: Från 15 maj 2025 eller 15 juni 2025Övrig information
I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9651106