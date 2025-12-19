Badvärd tim- och sommarvikarier Burlövsbadet
Burlövs kommun, Burlövsbadet / Säkerhetspersonalsjobb / Burlöv Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Burlöv
2025-12-19
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Kultur och Fritid har uppdraget att främja ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv. Vi arbetar utifrån en gemensam strategi där vi fokuserar på att skapa tillgänglighet och innanförskap, delaktighet och medskapande samt bredd och spets. Genom personliga upplevelser och mötesplatser bygger vi en attraktiv och hållbar kommun. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I mars 2022 öppnade det nya Burlövsbadet. Det nya badet bedriver en verksamhet och har en funktion som lockar alla människor oavsett ålder, kön eller etnicitet. De tre besökskategorierna är allmänhet, skola och föreningsliv. Temat är Liv och rörelse.
Anläggningen erbjuder skolsim för kommunens alla 6-åringar - och 8-åringar, årskurs 0- och 2, motionssimning, vattenträning, lek, bistro. Vi driver även ett modernt gym med E-gym, gruppträning i två gruppträningsrum varav det ena är Prama och det andra är enligt traditionell modell. Det finns även en multibassäng som används för babysim, minisim, vattengympa, rehab och simning för personer med funktionsvariation. Alla dessa aktiviteter och verksamheter drivs i egen regi. Verksamheten erbjuder generösa öppettider alla dagar i veckan.
Dina främsta arbetsuppgifter är att ge bra service åt våra gäster, badbevaka i simhallen och att se till att det hålls rent och snyggt i anläggningen. I arbetsuppgifterna ingår det även att ge service åt våra gäster i reception och bistro. Det finns även möjlighet att vara instruktör i gym och gruppträning.Kvalifikationer
Du som söker behöver vara simkunnig. Badbevakarutbildning, Vattengympainstruktör eller motsvarande är meriterande.
Vi önskar att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom bad- och friskvård. Har du tidigare arbetat med barn- och ungdomar eller arbetat med service/försäljning alternativt varit ledare, instruktör, träningsinstruktör inom föreningsliv är det en fördel.
Du tycker om att arbeta med människor och visar intresse och förståelse för andra. Du har lätt att passa in i olika sammanhang och bidrar till att skapa laganda/teamkänsla. Du använder din kommunikativa förmåga till att skapa trivsel och trygghet för både besökare och kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
Om du erbjuds anställning ska utdrag ur rikspolisens belastningsregister uppvisas enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll för arbete som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296981". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025) Arbetsplats
Burlövs kommun, Burlövsbadet Kontakt
Badchef
Stefan Sjöström stefan.sjostrom@burlov.se 0406256353 Jobbnummer
9657111