Backorder Recovery Handler sökes!
Perido AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Kungsbacka
, Ale
eller i hela Sverige
Perido söker nu en Backorder Recovery Handler till en internationell industrikund som arbetar globalt med service till tung utrustning och maskiner. Här får du en nyckelroll i att säkerställa kunders drifttid världen över - där varje beslut räknas. Låter det spännande? Läs vidare!
Om tjänsten
Perido söker en Backorder Recovery Handler till vår kund, ett internationellt företag inom fordonsindustrin. Tjänsten är placerad i Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
I den här tjänsten handlar det om att analysera läget, koordinera insatser och sätta rätt prioritering för att kunden snabbt ska kunna återgå i drift. Arbetet sker i nära samarbete med ett globalt nätverk av lager, produktion, tekniska team, inköp och leverantörer. Kommunikation och relationsbyggande är därför centralt - både internt och externt. Rollen innebär dessutom stort mandat i beslutsfattandet, vilket ger stort utrymme för både ansvar och utveckling. Du arbetar självständigt men har ett erfaret team att rådfråga när det behövs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera akuta restordersituationer (Vehicle off Road-fall)
Samordna insatser mellan relevanta funktioner i organisationens globala nätverk
Säkerställa tydlig, korrekt och tidskritisk information till berörda parter
Analysera data och föreslå förbättringsåtgärder i processer och arbetssätt
Bidra till standardisering och effektivisering i den fortsatta digitaliseringsresan
Dina egenskaper
För att trivas ser vi att du har lätt för att kommunicera och bygga relationer i ett globalt sammanhang. Du har ett analytiskt tänkande och motiveras av att snabbt hitta smarta, kundnära lösningar. Tempot kan vara högt och prioriteringar ändras - därför behöver du vara trygg i att ta ansvar och fatta beslut. Du ser gärna samarbete som ett verktyg för framgång och bidrar till en positiv laganda.
Är det dig vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!
Kvalifikationer:
Erfarenhet (eller intresse) av digitalisering och dataanalys
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Utbildning eller erfarenhet inom logistik/supply chain
Kunskaper i Python och Power BITjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till 2026-03-31 med chans till förlängning. Start 2025-11-03.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35524 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9580548