Backoffice / Säljsupport
OnePartnerGroup Skaraborg AB / Backofficejobb / Skara
2025-10-03
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Skaraborg AB i Skara
Brinner du för att ge kunderna en smidig och professionell service?
Hos Kellfri blir du navet mellan säljteam, kunder och interna processer, och bidrar till en effektiv försäljningsprocess från start till mål!
Dina arbetsuppgifter hos oss
I rollen som Backoffice / Säljsupport hos Kellfri kommer dina arbetsuppgifter vara att säkerhetsställa så säljprocessen fungerar smidigt - från första kundkontakt till leverans. Din roll är navet mellan säljare, kund, logistik och administration, och du kommer ha ett nära samarbete med säljteamet när dom är ute på fältet.
Du ansvarar för att säkerställa hög service, tydlig kommunikation och professionell hantering av orderhantering - både administrativt, i kundkontakt och i samarbete med övriga avdelningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stötta säljare med offert- och orderhantering
Säkerställa korrekt registrering av kunddata och ordrar i affärssystemet
Följa upp leveranser och kommunicera med lager/logistik
Vara kontaktpunkt för kunder vid frågor om beställningar, leveranser, betalningar etc
Hantera enklare reklamationer och garantifrågor
Aktivt erbjuda och sälja Kellfri 's sortiment via telefon och e-post, såväl proaktivt som när kund hör av sig
Utöver detta arbetar du med att hålla produkt- och prislistor uppdaterade, ta fram rapporter och ge administrativt stöd. Du har nära kontakt med kunderna genom uppföljning efter köp, säkerställer en smidig leverans och fångar upp nya behov. Tillsammans med teamet är du med och utvecklar våra processer, verktyg och kundupplevelse - samtidigt som du stöttar i det dagliga arbetet. Du kommer även delta vid kampanjer, mässor och kundevent.
I övrigt deltar du på interna möten inom bolaget, agera kundsupport vid behov i systerbolagen och utför andra arbetsuppgifter som har anknytning till rollen.
Tjänsten är placerad på Kellfris huvudkontor i Skara och omfattar dagtid, måndag till fredag.Du kommer att bli erbjuden en anställning av Kellfri AB med start omgående eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-03Profil
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen och erfarenhet från liknande administrativ roll inom säljstöd, kundservice eller orderhantering.För att lyckas i rollen ser vi att du har mycket god vana av att arbeta i en digital arbetsmiljö och är skicklig administrativt i affärssystem, Office-paketet, Excel, makron samt vid hantering och integrering av dokument.
Som person är du professionell, serviceminded och ger alltid positiv service. Du har ett starkt självledarskap, är lyhörd, agerar och tar egna initiativ.Att vara strukturerad och flexibel ligger i din natur och har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt. Du har stark kommunikationsförmåga och samarbetar väl med både medarbetare som kunder.
Det är meriterande om du har en teknisk intresse för jord- och lantbruksprodukter samt en förståelse för lantbruk och/eller småföretagare.
Du kommunicerar flytande i svenska och engelska, både i tal som skrift.Goda kunskaper i tyska är meriterande.
Kellfri AB
Kellfri är en helhetsleverantör av prisvärda produkter med svensk konstruktion, för alla typer av lantbruk. Med kontroll på hela kedjan, från idé till färdig produkt, erbjuder vi möjligheten för fler att driva verksamhet på landet. Företaget startades år 1952, omsätter cirka 370 miljoner SEK och har idag 70 engagerade medarbetare. Huvudkontoret ligger i Skara, Sverige. Försäljning finns även i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Polen och Tyskland. Kellfri AB är en del av Salix Group, en handelskoncern och affärsområde inom Volati. Volati är noterade på Nasdaq Stockholm.
Vi erbjuder ...
Hos oss får du en omväxlande roll med frihet under ansvar, möjlighet att växa i din yrkesroll och med goda framtida karriärmöjligheter inom företaget och koncernen. Du blir en del av ett företag med fokus på prisvärda produkter, kvalitet och långsiktiga kundrelationer.
Kellfri är ett spännande företag som är inne i en förändringsresa med en stark ägare och väletablerat varumärke. Vi driver en hög utvecklingstakt där vi själva utvecklar, marknadsför och säljer våra produkter. Kellfri är ett flexibelt och lösningsorienterat företag och vi har korta beslutsvägar från idé till handling. Under våren 2023 flyttade vi in i helt nya och fräscha lokaler utmed E20 i Skara. Här får vi plats att växa ännu mer. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Kellfri AB med OnePartnerGroup och du är välkommen att söka tjänsten via onepartnergroup.se.På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten, därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.För frågor är du välkommen att ta kontakt med Jennifer Lindvall på 073-425 56 41 alternativ jennifer.lindvall@onepartnergroup.se
