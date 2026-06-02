Deltidspersonal sökes för renhållning och städning - Omgående start
El Birria Group AB / Städarjobb / Stockholm
2026-06-02
Vi söker ansvarstagande medarbetare för renhållning och städning av serveringsområde vid DN-skrapan på Kungsholmen. Arbetet består av att hålla området rent, snyggt och trivsamt för besökare under kvällstid.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Hålla sittplatser och gemensamma ytor rena.
Plocka skräp och fimpar.
Samla in, sortera och kasta skräp.
Tömma papperskorgar.
Torka av bord och stolar.
Löpande städning och underhåll av området.
Arbetstider:
Onsdag–Lördag
16:00–20:30
Observera: Arbetstiden kan inom kort att utökas till 22:30.
Vi söker dig som:
Är punktlig och ansvarstagande.
Har erfarenhet av städning eller liknande arbete.
Trivs med att arbeta självständigt.
Är flexibel och kan arbeta även om arbetstiderna förlängs.
Kan börja omgående.
Anställning:
Direktanställning.
Start omgående.
OB-ersättning tillkommer på lördagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: jobb@elbirria.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare El Birria Group AB
(org.nr 559432-6778)
Isafjordsgatan 30 A
)
164 40 KISTA
