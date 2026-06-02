Vikariat som redaktör
Göteborgs Universitet (GU) / Journalistjobb / Göteborg Visa alla journalistjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Universitet (GU) i Göteborg
, Strömstad
, Bengtsfors
, Mariestad
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) är ett nationellt resurscentrum med uppgift att samordna, stödja, utveckla, genomföra och följa upp insatser som främjar svensk matematikutbildning i förskola, skola och vuxenutbildning, samt stimulera och sprida ämnesdidaktisk forskning i matematik. NCM inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999 och ingår i Göteborgs universitets organisation.
Verksamheten omfattar bland annat
utgivning av tidskrifterna Nämnaren och NOMAD
utgivning av litteratur för lärarutbildning och lärarfortbildning
deltagande i och arrangemang av kompetensutvecklingsinsatser
drift och utveckling av flera webbplatser.
På grund av en deltidspension behöver Nationellt centrum för matematikutbildning anställa en vikarierande redaktör på 20% under två år. Arbetet kommer i första hand att handla om redaktionellt arbete med tidskriften Nämnaren.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Redaktionellt arbete med tidskriften Nämnaren, i samarbete med övriga i redaktionen. Delta i arbetet med bland annat urval av texter, tidskriftens utformning och tidskriftens utveckling.
Granska insända utkast till texter för tidskriften Nämnaren, och ge stöd till utveckling av texterna för publicering i tidskriften.
Göre egna bidrag till tidskriften.
Ta fram underlag för bilder till artiklar i Nämnaren.
Bidra till NCMs arbete i stort genom aktivt deltagande i gemensamma diskussioner om verksamheten.Kvalifikationer
Forskarutbildning, minst lic. En viktig roll för tidskriften Nämnaren är att förmedla forskning om matematikundervisning till skolor, lärare och andra intresserade. Då är egen forskningserfarenhet och forskningsaktivitet angelägen.
Mycket god samarbetsförmåga, eftersom arbetet sker i nära samarbete med kollegor.
Erfarenhet som lärare i grundskola och/eller gymnasieskola.
Mycket god förmåga att formulera sig skriftligt och bidra till utveckling av andras texter, och erkänd förmåga att kommunicera till en bred målgrupp.
Erfarenhet av arbete med InDesign är en merit.
Anställning
Anställningen är ett vikariat under två år med 20% omfattning, med placering vid Nationellt centrum för matematikutbildning. Tillträde 2026-08-15. Arbetet ska utföras på plats i NCMs lokaler.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta föreståndare Peter Nyström (peter.nystrom@ncm.gu.se
).
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-06-15
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9943467