Backendutvecklare inom molnbaserade system
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med mjukvaruutveckling som faktiskt används i samhällskritiska system? Metrum utvecklar lösningar för mätning och analys av elnät, där mjukvara, data och teknik möts i praktiken. Nu söker de en erfaren systemutvecklare som vill vara med och vidareutveckla deras backend- och molnbaserade tjänster.
Om rollen
Som systemutvecklare hos Metrum blir du en del av deras utvecklingsteam och arbetar nära både produkt och teknik. Rollen har tyngd i backendutveckling och molnbaserade lösningar, med fokus på att bygga stabila och långsiktiga system för insamling, hantering och analys av stora datamängder från mätinstrument.
Du arbetar med vidareutveckling av befintliga system såväl som nyutveckling, ofta i gränslandet mellan backendlogik, molninfrastruktur och systemintegrationer. Arbetet sker i nära samarbete med andra utvecklare samt med hårdvaru- och applikationsnära team, vilket ger en god helhetsförståelse för hur mjukvaran används i praktiken.
Om dig
De söker dig som har flera års erfarenhet av system- eller backendutveckling och som trivs i en roll där du får ta ansvar för tekniska lösningar över tid. Du är analytisk och lösningsorienterad, och tycker om att förstå sammanhanget bakom koden. Samarbete faller sig naturligt för dig, samtidigt som du är trygg i att driva ditt arbete självständigt. Du uppskattar en miljö med frihet under ansvar, där det finns utrymme att resonera kring tekniska vägval och där din erfarenhet tas tillvara.
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom IT eller systemutveckling
Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom backendutveckling
Goda kunskaper i C# / .NET
Dokumenterad erfarenhet av molnbaserade lösningar, gärna AWS
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Intresse för dataflöden, analys eller system med höga krav på tillförlitlighet
Om Metrum
Metrum utvecklar avancerade mätinstrument och mjukvarulösningar för analys av energi, elkvalitet och störningar i elnät. Produkterna genererar stora mängder data som används av kunder världen över för att fatta kritiska beslut. Företaget präglas av teknisk bredd, långsiktighet och ett tydligt kundfokus, med en utvecklingsmiljö där kvalitet och helhetsperspektiv står i centrum.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag.
För denna tjänst ansvarar Framtiden för rekryteringsprocessen, men anställningen sker direkt hos Metrum.Publiceringsdatum2026-01-22Anställningsvillkor
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Göteborg
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51894_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Gustav Hjelm gustav.hjelm@framtiden.com Jobbnummer
9700049