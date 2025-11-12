Backendutvecklare
2025-11-12
Vill du bygga säkra och smarta lösningar för Sveriges Digitala Infrastruktur?
Brinner du för säkerhet, identitet och åtkomst? Vill du vara med och bygga och driva den digitala infrastrukturen som gör det möjligt för Sverige att fungera enklare, säkrare och smartare? Hos oss på Digg får du vara en del av ett erfaret DevOps-team som arbetar med lösningar som påverkar hela samhället. Tillsammans skapar vi förutsättningar för framtidens digitala tjänster - för myndigheter, företag och invånare. Läs mer om Digg här.
Om jobbet
Vi söker en systemutvecklare till vårt team för identitet och behörighet. Här utvecklar och driver vi centrala komponenter i Sveriges digitala infrastruktur, med fokus på autentisering, auktorisation, federation och policyhantering. Vårt fokus är att bygga upp den gemensamma digitala infrastrukturen för att kunna förse både det offentliga Sverige, privata aktörer och medborgare med digitala tjänster. Exempel på tjänster som vi utvecklar och driftar finns inom säker meddelandeutväxling, elektronisk identifiering och underskrift och den gemensamma digitala ingången till EU. För att nå dit satsar vi nu starkt på att bygga vidare på vår egna IT-leveransförmåga.
Vi arbetar inom två huvudområden:
• Identitet och åtkomst. Vi utvecklar säkra identitets- och åtkomstlösningar baserade på standarder som OIDC, OAuth 2.0 och SAML - både för interna behov och externa tjänster. Miljön är modern, containerbaserad och med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.
• Federationstjänster. Vi bygger och förvaltar federationer för offentlig och privat samverkan med tekniker som SAML 2.0 och OpenID Federation. Du får vara med och forma den svenska federationsinfrastrukturen.
Som systemutvecklare hos oss kommer du att:
• bygga och vidareutveckla backendlösningar i Java och relaterade ramverk
• utveckla tjänster baserade på microservice-arkitektur
• arbeta med lösningar inom identitets- och åtkomsthantering (OIDC, OAuth 2.0, SAML, OIDF)
• bidra till ökad säkerhet och tillförlitlighet i våra plattformar
• samarbeta tvärfunktionellt med interna behovsägare och kollegor i agila team
• delta i arbetet med open source-komponenter inom området
Arbetet sker agilt, med stort fokus på samarbete, lärande och ständiga förbättringar.
Om dig
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, ansvarstagande och gillar att arbeta i team. Du har ett starkt säkerhetsintresse och ser värdet i att bygga hållbara och robusta digitala lösningar för samhället.
Utbildning - krav
• Akademisk utbildning eller motsvarande som bedöms relevant.
Erfarenhet - krav
• Minst 5 års erfarenhet av backendutveckling i Java.
• Erfarenhet av microservice-arkitektur.
• Erfarenhet av Quarkus, Spring eller liknande ramverk.
• Erfarenhet av säkerhetslösningar för autentisering, auktorisation eller policyhantering.
• Erfarenhet av identitets- och åtkomsthantering, inklusive arbete med OIDC, OAuth 2.0 eller liknande.
• Erfarenhet av federationstekniker baserade på SAML och OIDF.
• Erfarenhet av bidrag till open source-projekt inom identitet, åtkomst eller säkerhet.
• Erfarenhet av agil utveckling.
Erfarenhet - meriterande
• Erfarenhet av containerorkestrering med Kubernetes (drift, övervakning, säkerhet).
• Erfarenhet av CI/CD och automatisering i container- och molnbaserade miljöer.
• Erfarenhet av frontendutveckling med moderna ramverk som Vue.js, Angular eller liknande.
Kunskap - krav
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Kompetenser
• Samarbetsförmåga - du lyssnar, kommunicerar och ger konstruktiv feedback.
• Självgående - du tar ansvar och driver ditt arbete framåt.
• Flexibel - du anpassar dig lätt till förändringar och ser möjligheter i nya förutsättningar.
Om Digg
Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
Sammanslagning av Digg och PTS
I budgetpropositionen för 2026 framgår att Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) ska gå samman i syfte att skapa en stärkt myndighet för digitaliseringsfrågor. Budgeten beslutas av riksdagen i december. Därefter förväntas båda myndigheterna få i uppdrag att förbereda och genomföra en sammanslagning, som ska vara genomförd 1 januari 2027. Vårt arbete med att digitalisera Sverige fortsätter, vi hoppas du vill vara med på resan.
Regeringens besked: Digg och PTS går samman
Hos oss arbetar engagerade personer som alla har en viktig roll i digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har möjlighet att utvecklas på jobbet och trivs med det du gör.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har också ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm. Vi är positivt inställda till att ge utrymme för distansarbete utifrån verksamheten och individens behov, men det förväntas att du är på kontoret som minst en dag i veckan och när arbetet kräver det. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
• tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
• placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
• resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
• en säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här.
• generösa förmåner. Läs mer på digg.se
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 2 december 2025.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Niklas Karlsson via epost: extern.niklas.karlsson@digg.se
. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
Detta är ett heltidsjobb.
Myndigheten För Digital Förvaltning (org.nr 202100-6883), http://www.digg.se
Myndigheten för digital förvaltning Jobbnummer
9601980