Backend-utvecklare till Card Network Solutions

Vill du sitta i förarsätet på resan från fossila drivmedel mot mer hållbara alternativ? Card Network Solutions (CNS) söker nu skickliga backend-utvecklare för att bygga nästa generation av affärssystem för energi- och drivmedelssektorn. Hos oss bygger du systemen som förenklar omställningen och gör det lättare för slutanvändare att tanka/ladda sina bilar.
OM BOLAGET
CNS grundades 1987 i Norrköping och är sedan 2014 en del av den globala koncernen DCC. CNS fokus är att utveckla effektiva, innovativa och säkra lösningar inom energi- och drivmedelssektorn, som används både nationellt och internationellt.
På CNS får du förmånen att arbeta i det lilla bolaget med 15 anställda samtidigt som du tillhör en stor koncern. Det innebär att du erbjuds en positiv miljö med bra sammanhållning, möjlighet att påverka och med en närhet till tekniska beslut, samtidigt som du får långsiktigheten och stabiliteten av en stor koncern!
Energi- och drivmedelssektorn i sig är en bransch i förändring, där resan går från fossila drivmedel mot mer hållbara alternativ. För att möta denna förändring måste CNS ligga i framkant och utveckla system och lösningar som förenklar omställningen.
OM ROLLEN
Som backend-utvecklare på CNS blir du en del av ett engagerat team som utvecklar affärssystem med allt som behövs för att driva bensin- och laddstationer. Systemen hanterar allt från kort och kunder, till statistik och fakturering.
En stor del av vardagen består av att vidareutveckla systemen genom nya integrationer med exempelvis betallösningar, laddnätverk och appar. Det finns massor av spännande utvecklingsprojekt framöver, där våra kunder börjar fokusera mer på elektrifiering och moderna lösningar som gör det enklare att tanka/ladda bilar för slutanvändaren.
Utvecklingen sker främst i C# med SQL databaser, där koden är driftsatt i olika Azure-tjänster som App Service, AKS och Azure Functions.
VEM ÄR DU?
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är nyfiken, älskar problemlösning och tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Då CNS växer finns det plats för teammedlemmar med olika kompetenser och fokusområden. Det viktigaste är att du gillar att ta dig an nya utmaningar och vill utvecklas tillsammans med oss!
För att passa och trivas i rollen ser vi att du har:
En högskole- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande inom relevant område.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som utvecklare.
God förmåga att samarbeta.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Det är även meriterande om du har kunskap och erfarenhet inom:
C# / .Net Core
Azure
Kubernetes
GraphQL / REST
SQL
CNS ERBJUDER
CNS vill ge alla anställda de bästa förutsättningarna för att hitta sin egen balans mellan arbetsliv och privatliv, som en del i det så erbjuder vi flera förmåner som:
Hybridarbete, där man får arbeta två dagar hemifrån i veckan.
Arbetstidsförkortning på 40 h om året som kan tas ut både i lediga dagar och flextid.
En friskvårdstimme per vecka.
Friskvårdsbidrag på 3 000 SEK per år.
Utöver förmånerna ovanför så blir du en del av ett härligt gäng som regelbundet har aktiviteter för att fira framgångarna och blicka framåt. Hos oss kommer du arbeta med intressanta och storskaliga projekt som underlättar vardagen för många.
ÖVRIGT
Upplägg:Anställning direkt hos CNS. A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen och vid eventuella frågor kontakta Sebastian Dejler påsebastian@a-hub.se
Placering: Tjänsten är placerad på CNS moderna kontor i centrala Norrköping.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse. Ersättning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Sebastian Dejler sebastian@a-hub.se Jobbnummer
9485887