Backend Developer AWS (Expert)
2025-08-21
Plats: Huskvarna (SE) | Distans: 25%
Period: 1 sep 2025 - 31 aug 2026
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Backend Developer (AWS) till ett spännande uppdrag där du får en ledande roll i utvecklingen av backend för en ny mobilapplösning. Du blir en del av ett kompetent team med stark produktkunskap och god energi, och kommer även att samarbeta nära med ett IoT-backendteam som hanterar gemensamma tjänster.
Leda utvecklingen av backend för en mobilapplikation
Säkerställa skalbarhet för ett stort antal användare
Bygga en arkitektur som möjliggör för utvecklare utan tidigare erfarenhet av skalning att implementera funktioner
Krav på kompetens
AWS Backend
Backend scalability
Kotlin eller Java
Meriterande
TypeScript
Språkkrav
Engelska - Expert
Omfattning
Heltid
Placering: Huskvarna (25% distansarbete möjligt)
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
