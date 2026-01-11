B2B-säljare - 20% provision
Grewin Sales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grewin Sales AB i Stockholm
Om du är trött på generiska jobbannonser, vill jobba med en unik produkt och en absurt bra provision, i en kultur där det normala är att vara ambitiös och pusha varandra dagligen, då har du hittat helt rätt.
Jag söker dig som vill satsa och ta framtiden du förtjänar som säljare. Här är 6-siffriga månadslöner realistiskt för dom som levererar, och karaktärsutvecklingen här är brutal, inget abstrakt man skämtar bort på en lunchrast. Det är förväntan. Om du har en ambitionsnivå som är lägre än så gör du dig själv en tjänst genom att sök ett annat säljjobb med lägre krav, för det här kommer att vara för tufft för dig.
Det här är inte ett jobb för alla, det är en miljö där man satsar hårdare än 08-17, och där engagemang inte är nåt man förhandlar om, men för den som inser vilka uppoffringar som krävs för att lyckas och vill omge sig med andra som också gör det, och en chef som satsar hårt och inte är "klar" i livet, är detta helt rätt.
Fakta om tjänsten:
Heltid på plats i Stockholm, inte hybrid eller remote.
B2B-försäljning över telefon. Till majoritet så kallade "cold calls", men leads delas ut till dom säljarna som presterar bäst i teamet.
Nykundsförsäljning, inte account management. Dvs, ditt jobb är klart när du har sålt och därefter lämnas kunden över till Di Close som sköter leveransen.
Produkten vi säljer är Dagens industris chefsnätverk Di Close. Det är en typ av kompetensutveckling/utbildning för chefer. En unik produkt med en omättad marknad, en guldgruva för den som förstår värdet.
Snittorder är 50 000kr, provisionen är 20% per order. Garantilön på 20 000kr.
Du får lära dig direkt av mig med mina 7 års erfarenhet av att sälja den här produkten själv. Jag tar säljmöten och visar dig hur man gör.
I takt med att du blir effektiv i försäljningen kommer du att erbjudas mötesbokare och en virtuell assistent som gör din säljadmin, för att frigöra ännu mer tid för dig att sälja på.
Förmåner: gratis frukost varje dag, säljtävlingar och företagsresor.
Om du vill läsa mer om samarbetet mellan Grewin Sales och Dagens industris chefsnätverk samt om produkten, googla på "Grewin Sales Di Close" så kommer du att hitta det som toppresultat.
Så, är du redo? Ansök! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grewin Sales AB
(org.nr 559464-9716)
Sveavägen 35 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9677290