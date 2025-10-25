B2B SaaS Account Manager
2025-10-25
Ultra
Byggföretag drunknar inte längre i papper - de drunknar i ett lapptäcke av föråldrade system sammanfogade med digital silvertejp.
Ultra är inte ytterligare ett projektsystem i mängden. Ultra är operativsystemet för byggföretag där allt sitter ihop från början, i ett enda datalager.
Ultra växer och vi söker nu självständiga säljare som vill vara med på resan från start.
Vem du är
Du måste ha erfarenhet av sälj av B2B SaaS-tjänster.
Du är professionell i allt du gör - från första samtal till sista mejl.
Du är resultatdriven, rak och självständig. Du tar ansvar för din egen pipeline och ditt eget resultat.
Ultra tolererar inte slarv, ursäkter eller oprofessionalism. Det här är en roll för någon som vill vinna - varje dag.
Rollen
Du äger hela säljcykeln. Från prospektering och första kontakt till demo, offert och avslut.
Du bokar dina egna möten, driver dialogen och ser till att varje affär stängs med precision.
Du rapporterar direkt till grundaren och arbetar nära vårt utvecklingsteam.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön med bra provision.
Direkt påverkan på företagets tillväxt och säljstrategi.
En kultur präglad av tempo, fokus och resultat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
CV via mail
E-post: johnny@ultra.se
