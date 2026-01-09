B2B Event Executive till Nikon
2026-01-09
Välkommen till Nikon, här får du möjligheten att arbeta för ett internationellt och väletablerat företag som är i framkant inom sin bransch. Vi söker dig som vill utvecklas inom kundrelationer, försäljning och marknadsföring och vill vara med i en viktig expansion inom B2B sektorn. Med rätt inställning, stort driv och support av ett högpresterande team finns stora utvecklingsmöjligheter och karriär inom ett av världens främsta varumärken.
Om rollen
Som B2B & Event Executive på Nikon kommer du att vara en viktig del av den nordiska säljorganisationen med placering på Nikon Nordics huvudkontor i Solna, ett kontor där arbetsglädje och motivation är något som genomsyrar organisationen. Du kommer ingå i den nordiska försäljningsavdelningen och direkt rapportera till Region- och Försäljningschef. I nära samarbete med Försäljningschef och Produktchef är du ansvarig för att bygga processer och arbetssätt för att lyckas med att etablera Nikon Nordic inom B2B affärsområdet.
Med kompetens och ett brinnande engagemang ser du till att dina kunder hela tiden är informerade om fakta, nyheter och förändringar. Du bygger ett starkt och inflytelserikt nätverk inom såväl den privata- som den publika sektorn. För att trivas i rollen har du ett starkt driv och en vilja att utvecklas i en grupp av högpresterande individer. Du är kreativt intresserad och motiveras av att kunna driva förändringar och har ett aktivt intresse för foto/video (Cinema) teknik samt en högre förståelse för kameror och optik. I rollen ingår resor, främst inom Norden, här bygger du relationer på såväl möten med återförsäljare som på branschmässor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för, driva och utveckla Nikon Nordic B2B process- och arbetsmetod
Skapa nya kundrelationer samt underhålla och utveckla relationen med befintliga kunder
Analysera försäljningsstatistik och presentera detta internt och externt
Vi söker dig som
Har högt driv och motivation
Är en skicklig relationskapare och förstår hur värde skapas genom försäljning
Är tekniskt kunnig och har intresse för foto och video
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har erfarenhet av att arbeta i en relationsskapande roll, t.ex. inom service eller försäljning
Du trivs i en roll som ställer höga krav på din relationsskapande förmåga och din kreativa sida. Din nyfikenhet och kunskap vad gäller ekonomiska samband gör att du har förutsättningar för att förstå affären och vad som driver lönsamhet och tillväxt.
Det är meriterande om du har
B-körkort, då du ibland kan behöva hyrbil för att göra kundbesök
En relevant akademisk utbildning inom exempelvis marknadsföring eller motsvarande som vi bedömer är likvärdig och/eller arbetslivserfarenhet inom kundservice.
Bakgrund och erfarenhet inom SOME content creation, särskilt inom video
Om Nikon
Nikon är ett japanskt, multinationellt företag som specialiserar sig på optik och fotoutrustning, grundat 1917. Företaget är känt för sina kameror, objektiv (som Nikkor-objektiven), kikare, mikroskop och mätinstrument. Nikon ingår i Mitsubishi-koncernen och har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan.
Vi erbjuder
En karriär inom ett multinationellt företag med fler än 20 000 anställda runt om i världen med stort fokus på hållbarhet
En roll inom försäljning där kvalitativ Account Management är målet, fokus på långsiktiga kundrelationer och strategiskt viktiga mål, inte antal kundmöten eller kortsiktiga individuella försäljningsmål
En flexibel arbetsplats med möjlighet att arbeta hemifrån några dagar i veckan
Möjligheten att få påverka den lokala organisationen samt din roll inom bolaget
En roll där du kommer få möjlighet till spännande och påkostade resor inom Norden och Europa samt delta på spännande evenemang som sker både nationellt och internationellt
Stor möjlighet till personlig utveckling inom försäljning genom interna och externa utbildningarPubliceringsdatum2026-01-09Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Nikon med OnePartnerGroup Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
eller Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Om du går vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester för att vi ska kunna göra den bästa matchningen av kandidater.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619) Arbetsplats
Nikon Kontakt
Kristian Ekelund kristian.ekelund@onepartnergroup.se Jobbnummer
9676761