B2B Account Manager - Digital annonsering i ICA
2025-09-15
Är du en relationsbyggare med vinnarinstinkt? Brinner du för försäljning och vill jobba i en framtidssäker bransch med Sveriges starkaste varumärke? Då är det dig vi söker!
ButiksDisplay är en del av koncernen Lifestyle Mediapartner som är ett nordiskt mediekoncern och säljorganisation med specialisering inom digital annonsering.
Genom våra digitala skärmar i ICA ger vi företag möjligheten att synas där kunderna är som mest köpbenägna - i butik! Vårt mål är att hjälpa företag att nå rätt kunder, på rätt plats, vid rätt tillfälle.
Varför ButiksDisplay?
Vi är officiell annons- och avtalspartner till ICA Sverige
Vi erbjuder lokal närvaro med stor räckvidd
Vi befinner oss i en växande bransch där dina insatser gör skillnad
Du får sälja ett konkret, synligt och efterfrågat produkt
Vi på ButiksDisplay erbjuder dig en unik chans att bli en del av ett framgångsrikt team som jobbar i hjärtat av svensk daglig varuhandel. Som Account Manager hos oss får du sälja kraftfull synlighet till lokala företag via våra digitala skärma som är strategiskt placerade vid kassalinjerna i över 170 ICA-butiker runt om i Sverige.
Vad innebär rollen?
Hos oss är du spindeln i nätet - du identifierar affärsmöjligheter, bygger starka kundrelationer och guidar företag till smart exponering som når kunder precis när det räknas som mest. Ditt arbete är målinriktat, varierande och bär direkt resultat.
Identifiera potentiella företagskunder - prospektera i olika prospekterings kanaler för att hitta potentiella kunder att kontakta.
Kontakta företag - nå ut till potentiella kunder genom kalla samtal, digitala möten kan även förekomma.
Värdebaserad försäljning - presentera vår digitala annonslösning och hur det kan hjälpa företag att nå sin målgrupp.
Efterarbete - skicka offerter, orderbekräftelser och följa upp affärer för att säkerställa långsiktiga samarbeten.
Långsiktigt arbete - håll kontakten med befintliga kunder och arbeta för att förlänga deras annonseringsperiod.
Målinriktad arbete - ha tydliga mål och resultat att jobba mot, alltid med stöd av ett team som peppar och utvecklar dig.
Är du den vi letar efter?
Vi söker dig som inte ger upp i första taget, som drivs av att nå resultat och älskar att skapa kontakt med nya människor. Du är nyfiken, kommunikativ och ser varje kundsamtal som en chans att göra skillnad.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har ett starkt inre driv och motivation att prestera
Är uthållig och ger inte upp även när det tar emot
Är en vass kommunikatör som får andra att lyssna
Har viljan att ständigt lära dig nytt och utvecklas tillsammans med oss
Det viktigaste är inte vad du gjort tidigare, utan vad du vill framåt. Vi tror på potential och ger dig rätt verktyg för att lyckas!
Vad vi erbjuder
En gedigen introduktion och kontinuerlig coachning - vi ser till att du får alla verktygen för att lyckas!
Garantilön med provision utan tal - din prestation avgör din inkomst.
Tävlingar och teamaktiviteter - Vi firar framgång tillsammans!
Goda utvecklingsmöjligheter - hos oss kan du växa och ta nästa steg i karriären.
En arbetsplats certifierad som Great Place to Work
Övrig information
Arbetstider: Måndag-torsdag 8.00-17.00, fredagar 7.30-16.30 (heltid).
Anställningsform: 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
