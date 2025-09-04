B&P Lantbruk söker djurskötare
B&P Lantbruk AB / Djuruppfödarjobb / Boden Visa alla djuruppfödarjobb i Boden
2025-09-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B&P Lantbruk AB i Boden
B&P Lantbruk är ett familjeföretag som arbetar med mjölkproduktion. Mjölkningen sker med hjälp av robotar. Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull medarbetare som vill bli en del av vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Daglig skötsel av mjölkkor
Utfodring och tillsyn
Underhåll av maskiner, byggnader och utrustning
Medverka i det löpande arbetet på gården
Vi söker dig som:
Har utbildning inom lantbruk eller relevant erfarenhet
Är händig och praktiskt lagd
Kan arbeta självständigt men också samarbeta i team
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med djur
Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi värnar om både djur och medarbetare
Välkommen med din ansökan - hos oss får du arbeta nära djuren och vara en viktig del av gårdens framtid!
Vi tillämpar 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: kossakatt@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B&P Lantbruk AB
(org.nr 556404-1688)
Åkerby 1 (visa karta
)
961 95 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9492586