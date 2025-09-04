B&P Lantbruk söker djurskötare

B&P Lantbruk AB / Djuruppfödarjobb / Boden
2025-09-04


Visa alla jobb hos B&P Lantbruk AB i Boden

B&P Lantbruk är ett familjeföretag som arbetar med mjölkproduktion. Mjölkningen sker med hjälp av robotar. Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull medarbetare som vill bli en del av vår verksamhet.

Publiceringsdatum
2025-09-04

Arbetsuppgifter
Daglig skötsel av mjölkkor

Utfodring och tillsyn

Underhåll av maskiner, byggnader och utrustning

Medverka i det löpande arbetet på gården

Vi söker dig som:

Har utbildning inom lantbruk eller relevant erfarenhet

Är händig och praktiskt lagd

Kan arbeta självständigt men också samarbeta i team

Är noggrann, ansvarstagande och trivs med djur

Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi värnar om både djur och medarbetare

Välkommen med din ansökan - hos oss får du arbeta nära djuren och vara en viktig del av gårdens framtid!
Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: kossakatt@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B&P Lantbruk AB (org.nr 556404-1688)
Åkerby 1 (visa karta)
961 95  BODEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9492586

