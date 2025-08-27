B Chaufför Sökes
2025-08-27
RT Transport Stockholm AB etablerad i 2022 och jobbar med Godstransport. Idag Vi arbetar som affärspartner med olika transport, logistik- och serviceföretag. Vi har flera år erfarenhet inom transport och Logistik. Vi jobbar med Transport av varor från terminal till Slutkund.
RT Transport Stockholm AB is a Transport Company. Transport of Goods from Terminal to end Customer is one of the major job we are doing on daily basis. Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
RT Transport Stockholm AB är ett åkeri inom distribution, transport och behöver nu Chaufför för att lasta på och lasta av olika sorter av Möblar, Vitvaror och el Matrial på lätt lastbil till och från lastkajen till kunden. Självklart två personal jobbar på en bil och det kan vara tung moblar och vit varor som ska levera till flera våning hus. Så du som söker denna tjänst ska vara fysisk stark.Hela jobbet innebär att man kör lätt lastbil med medhjälpare och avlasta goods till Kund med hjälp av medhjälpare. Vi lastar och levererar tidigt på morgonen och eftermiddag fram och till Kvällen. För att klara den har jobbet du ska ha grund Engelska språk för att arbeta med Mobilappar som vi användar för våra transport och logistik aktivitet.
Du som söker den jobb måste ha Svensk b körkort.
JOB TASKS
RT Transport Stockholm AB is a Åkeri in distribution, transport and now needs Drivers to drive light truck , load and unload different types of Furniture , electronic Equipments and Electric Material to and from the loading dock to the customer door. Of course two people work with a light truck, but sometimes it is heavy furniture. So you who are applying for this position must be physically strong. The whole job involves driving with the helper and delivering to the Customer as a driver with the helper.
We load and deliver early in the morning, and in the afternoon until evening. To do the job, you should be able to use basic English language to work with Mobile Apps that we use for our transport and logistics activity.
You Must have Swedish B driving licence to apply for this job. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: rttransport01@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RT Transport Stockholm AB
(org.nr 559359-4202)
Södra Jordbrovägen 19 Lgh 1303 (visa karta
)
137 65 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9477915