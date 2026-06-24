B.A.R. söker Kock
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2026-06-24
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Restaurang B.A.R., på Blasieholmen: En fisk- & skaldjursrestaurang där råvarorna får spela ännu större roll, där prisbilden skapar ett matkoncept byggt på̊ enkelhet, vardagsnjutning och såklart havet.
Älskar du branschen lika mycket som oss, så kommer du verkligen trivas!
B.A.R., en restaurang där råvarorna får spela ännu större roll, där prisbilden och säsongerna är med och skapar ett matkoncept byggt på enkelhet, vardagsnjutning och såklart havet."
Vid havsgrillen välkomnas gäster fram för att själva kunna peka ut sina favoriter ur akvariet eller ismontern. Färsk fisk, kött, skaldjur, säsongens grönsaker och tillbehör. Gästen väljer själv vad den vill äta, i vilken ordning, och hur det ska tillagas. Möjligheten finns att bygga upp sin tallrik från grunden eller välja en av B.A.R.s givna rätter, föreslagna för att komplettera varandra i smak och passa årstiden.
B.A.R. fungerar som en mötesplats för vänner, kollegor och nya bekanta, en tidlös bistromiljö som kalibrerar meny och råvaror efter säsongerna och sina gästers preferenser. Ett centralt vattenhål för innerstadsfolk som söker upplevelse och gastronomi på ett sätt som passar storstadslivet i en bekväm och modern miljö.
Vill du jobba på Sveriges mest kreativa fisk & skaldjursgrill
Varje dag ropar vi in sagolika råvaror från fiskauktionen, allt tillredas på grillen till perfektion.
Gillar du att jobba i ett stort team med höga ambitioner, så tveka inte att söka jobbet.
Á la carte (all mat tillagas efter beställning)
Mice an place (Vårt mål är att servera en så dagsfärskt produkt som möjlighet)
Team Work (Jobba för varandra)
Continental meny (Goda förutsättningar för att vara en del av meny innehåll)
Fisk & Skaldjur (Se det som en möjlighet att lära dig!) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: kc@restaurangbar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B.A.R. Stockholm AB
(org.nr 556781-8918)
Blasieholmsgatan 4A (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Lux Restaurang i City AB Kontakt
Kökschef
Johannes Nääf kc@restaurangbar.se Jobbnummer
9977972