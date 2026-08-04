Azure Integration Specialist
Coor Service Management Aktiebolag / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-08-04
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Coor är en ledande leverantör av integrerade fastighetstjänster i Norden med visionen att genom ett helhjärtat engagemang kring miljö och hållbarhet skapa de hälsosammaste och mest framgångsrika arbetsplatserna.
Vår verksamhet är personal- och resursintensiv och beroende av smart optimering tillsammans med en oslagbar kundupplevelse. Ny teknik med sensorer, robotar, drönare, digitala tvillingar och smart användning av data skapar nya spännande möjligheter för oss och för våra kunder.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
Som Azure Integration Specialist på Coor blir du en nyckelperson i ett team där vi bygger, vidareutvecklar och förvaltar integrationslösningar för såväl interna behov som för våra kunders verksamheter. Vi befinner oss i en spännande fas för att framtidssäkra vår verksamhet med harmonisering av våra leveransprocesser och modernisering av vårt IT-landskap. Hos oss är integrationen avgörande för att data ska flöda rätt i hela affären, från kund till interna system. Hos oss på Coor och i denna roll får du:
En varm, innovativ och inkluderande arbetsplats med en sund balans mellan arbete och privatliv
Ett tätt samarbete med (bland annat!) andra integrationsspecialister och Enterprise Architect i arbetet med arkitektur, strategi och tekniska vägval i linje med vår målarkitektur
En bred variation av integrationstyper och system – både interna, externa och kundspecifika
Att påverka och vidareutveckla vår integrationsplattform
Vem är du?
Du är involverad i systemintegrationer för både kund och interna behov, och tar ansvarar för design, utveckling och test samt supporterar incidenter i produktion. Utöver detta samarbetar du nära med teamkollegor och deltar i interna samarbeten inom organisationen. Du:
Designar, bygger, testar och levererar nya integrationer med hjälp av Azure Integration Services – Logic Apps, Functions, Web App, Event Grid, Event Hub, Service Bus, API Management och Application Insight
Analyserar och utreder integrationsbehov i nära dialog med interna stakeholders och kunder
Tar ett helhetsansvar för integrationens livscykel – från lösningsförslag till produktion, inklusive incidenthantering
Samarbetar med interna team och arkitekter för att förbättra API-hantering och dokumentation enligt OpenAPI och Swagger
Ditt team och arbetsplats
Du tillhör vårt centrala integrationsteam som består av både interna integrationsspecialister och partnerkonsulter. Teamet leds av vår Integration Manager och har tätt samarbete med andra utvecklingsteam och Enterprise Architecture. Vi har ett väletablerat arbetssätt med tydliga designmönster och tekniska principer, samtidigt som du får möjlighet att påverka våra ramverk och verktyg framåt. Vi arbetar enligt agila metoder med sprintplanering, dagliga standups och retrospektiv i teamet.
Vi sitter i helt nya lokaler i Solna, där vi träffas på plats cirka tre dagar i veckan – i övrigt arbetar vi hybrid utifrån teamets behov.
Mer om dig
Vi söker dig som har arbetat med systemintegration i en liknande roll, gärna i komplexa miljöer med flera system och datakällor. Du har god teknisk kompetens inom Azure tech stack – som Logic Apps, Functions, Web App, API Management och DevOps-verktyg – och trivs med att vara involverad i hela integrationskedjan: från lösningsanalys och utveckling till test, driftsättning och förvaltning. Har du dessutom erfarenhet av testautomatisering, CI/CD eller andra integrationsplattformar är det meriterande.
Som person är du självgående, analytisk och tekniskt nyfiken. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta, både inom teamet och med andra delar av verksamheten, och du ser det som en självklarhet att dela kunskap och bidra till ett positivt klimat omkring dig. Du är prestigelös, gillar att driva på förbättringar och har ett proaktivt förhållningssätt till både teknik och samarbete.
Du inspirerar gärna andra med nya idéer, främjar ett DevOps-tänk och har ett öga för att minska onödig komplexitet. Vi tror också att du är en person som tycker det är kul att ha kul på jobbet – något som märks i din energi och ditt engagemang i teamet.
Du är bekväm med både svenska och engelska som arbetsspråk, och vill gärna fortsätta utvecklas både tekniskt och i din roll framåt.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande så sök in redan idag. För att följa GDPR tar vi endast emot din ansökan via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
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På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
169 75 SOLNA Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10021237