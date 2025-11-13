Azure DevOps-specialist | Stockholm eller Sundsvall

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-13


Azure DevOps-specialist till Digg - Plattformsteamet
Roll: Azure DevOps-specialist Senioritetsnivå: Senior Plats: Stockholm (SE) eller Sundsvall (SE) Distansarbete: 50 % Uppdragsperiod: 02 feb 2026 - 01 feb 2027 Sista dag att ansöka är 19 nov 2025 Arbetstid: 40 h/v Möjlighet till förlängning: Ja, upp till 2028-02-01
Om uppdraget
Digg förstärker nu sitt Plattformsteam och söker en erfaren DevOps-specialist som vill vara med och skapa den grundstruktur som bär Sveriges digitala infrastruktur. Digg ansvarar för centrala tjänster som används av en mängd offentliga aktörer - här blir du en nyckelperson i en modern, högt säkerhetsklassad miljö där tillgänglighet, driftsäkerhet och robust automationsarkitektur är avgörande.
Du arbetar i team med andra seniora specialister och bidrar till utveckling, drift och förvaltning av Diggs Kubernetes-plattformar och CI/CD-flöden. Rollen passar dig som trivs i komplexa teknikmiljöer, gillar att arbeta nära utveckling och är van vid att tänka helhet.
Stationeringsort är Stockholm eller Sundsvall, med närvaro på kontoret minst två dagar per vecka.
Teknisk miljö
Digg driftar flera Red Hat OpenShift 4-kluster i eget datacenter. I miljön ingår bland annat:

Kubernetes / OpenShift


Docker och Podman


Java + Quarkus-mikrotjänster


Vue + TypeScript


CI/CD i GitLab


GitOps-flöden


Loggning, övervakning och automatiserade deployments


Här kommer du att:

konfigurera och optimera deploymentflöden


sätta upp loggning, övervakning och driftmekanismer


arbeta tätt med utvecklingsteam inom både backend och frontend


bidra till teamets tekniska riktning och förbättringsarbete

Säkerhetskrav
Uppdraget omfattas av säkerhetsskyddsavtal nivå 3. Du ska:

säkerhetsklassas i klass 2, vilket inkluderar kontroll av Säkerhetspolisen


vara svensk medborgare


arbeta inom Sveriges gränser


använda endast Diggs utrustning


Du ska alltså genomgå säkerhetsprövning med godkänt resultat.
Kravprofil (obligatoriska krav)
Du ska ha:

5+ år erfarenhet av Linux som utvecklings- och driftmiljö


5+ år erfarenhet av versionshantering i Git


3+ år erfarenhet av Docker eller Podman


2+ år erfarenhet av Ansible i produktionsmiljö


2+ år erfarenhet av GitOps


2+ år erfarenhet av konfiguration för deployment i Kubernetes/OpenShift


Erfarenhet av arbete i agila team


Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift


Kompetensnivå 3 innebär att du:

har hög expertis inom rollen


har 4-8 års relevant erfarenhet


kan leda mindre grupper eller delområden


arbetar självständigt och är en förebild för andra konsulter

Meriterande kunskaper
Minst 1 års erfarenhet av Kustomize eller Helm


Minst 1 års erfarenhet av Istio / Service Mesh


Minst 1 års erfarenhet av administration av GitLab


Minst 1 års erfarenhet av PKI-hantering


Minst 1 års erfarenhet av administration av Nexus

Övrig information
Resor kan förekomma mellan Stockholm och Sundsvall. Digg står för kostnader vid beordrade fysiska möten, men ej för resor till stationeringsorten.


Intervjuer av huvudbeställare planeras 3 december, vecka 49.


Uppdraget grundas på huvudbeställares ramavtal med kund.


Referensuppdrag och kompetensmatris ska bifogas enligt anvisningar.


Vi rekommenderar att du ansöker omgående då urval sker löpande.
Vad du ska bifoga vid ansökan
Uppdaterat CV på svenska (Word)


Ifyllt referensuppdrag


Tillgänglighetsdatum


Motivering: Beskriv varför just du är rätt för uppdraget - med hänvisning till uppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.


Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

