Azure DevOps-specialist | Stockholm eller Sundsvall

2025-11-13
Azure DevOps-specialist till Digg - Plattformsteamet
Roll: Azure DevOps-specialist Senioritetsnivå: Senior Plats: Stockholm (SE) eller Sundsvall (SE) Distansarbete: 50 % Uppdragsperiod: 02 feb 2026 - 01 feb 2027 Sista dag att ansöka är 19 nov 2025 Arbetstid: 40 h/v Möjlighet till förlängning: Ja, upp till 2028-02-01
Om uppdraget
Digg förstärker nu sitt Plattformsteam och söker en erfaren DevOps-specialist som vill vara med och skapa den grundstruktur som bär Sveriges digitala infrastruktur. Digg ansvarar för centrala tjänster som används av en mängd offentliga aktörer - här blir du en nyckelperson i en modern, högt säkerhetsklassad miljö där tillgänglighet, driftsäkerhet och robust automationsarkitektur är avgörande.
Du arbetar i team med andra seniora specialister och bidrar till utveckling, drift och förvaltning av Diggs Kubernetes-plattformar och CI/CD-flöden. Rollen passar dig som trivs i komplexa teknikmiljöer, gillar att arbeta nära utveckling och är van vid att tänka helhet.
Stationeringsort är Stockholm eller Sundsvall, med närvaro på kontoret minst två dagar per vecka.
Teknisk miljö
Digg driftar flera Red Hat OpenShift 4-kluster i eget datacenter. I miljön ingår bland annat:
Kubernetes / OpenShift
Docker och Podman
Java + Quarkus-mikrotjänster
Vue + TypeScript
CI/CD i GitLab
GitOps-flöden
Loggning, övervakning och automatiserade deployments
Här kommer du att:
konfigurera och optimera deploymentflöden
sätta upp loggning, övervakning och driftmekanismer
arbeta tätt med utvecklingsteam inom både backend och frontend
bidra till teamets tekniska riktning och förbättringsarbete
Säkerhetskrav
Uppdraget omfattas av säkerhetsskyddsavtal nivå 3. Du ska:
säkerhetsklassas i klass 2, vilket inkluderar kontroll av Säkerhetspolisen
vara svensk medborgare
arbeta inom Sveriges gränser
använda endast Diggs utrustning
Du ska alltså genomgå säkerhetsprövning med godkänt resultat.
Kravprofil (obligatoriska krav)
Du ska ha:
5+ år erfarenhet av Linux som utvecklings- och driftmiljö
5+ år erfarenhet av versionshantering i Git
3+ år erfarenhet av Docker eller Podman
2+ år erfarenhet av Ansible i produktionsmiljö
2+ år erfarenhet av GitOps
2+ år erfarenhet av konfiguration för deployment i Kubernetes/OpenShift
Erfarenhet av arbete i agila team
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
Kompetensnivå 3 innebär att du:
har hög expertis inom rollen
har 4-8 års relevant erfarenhet
kan leda mindre grupper eller delområden
arbetar självständigt och är en förebild för andra konsulter
Meriterande kunskaper
Minst 1 års erfarenhet av Kustomize eller Helm
Minst 1 års erfarenhet av Istio / Service Mesh
Minst 1 års erfarenhet av administration av GitLab
Minst 1 års erfarenhet av PKI-hantering
Minst 1 års erfarenhet av administration av Nexus
Övrig information
Resor kan förekomma mellan Stockholm och Sundsvall. Digg står för kostnader vid beordrade fysiska möten, men ej för resor till stationeringsorten.
Intervjuer av huvudbeställare planeras 3 december, vecka 49.
Uppdraget grundas på huvudbeställares ramavtal med kund.
Referensuppdrag och kompetensmatris ska bifogas enligt anvisningar.
Vi rekommenderar att du ansöker omgående då urval sker löpande.
Vad du ska bifoga vid ansökan
Uppdaterat CV på svenska (Word)
Ifyllt referensuppdrag
Tillgänglighetsdatum
Motivering: Beskriv varför just du är rätt för uppdraget - med hänvisning till uppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
