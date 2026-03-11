Azure DevOps Server-specialist
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Azure DevOps-specialist för ett uppdrag i en myndighetsmiljö med höga krav på säkerhet, spårbarhet och kvalitet. Du kommer att bidra med expertis inom design, implementation, migrering, förvaltning och kvalitetssäkring av Azure DevOps Server On Prem, inklusive Git, Boards, Pipelines, Artifacts och Test Plans.
Uppdraget omfattar även process- och metodstöd inom DevOps och DevSecOps, integrationer mot omgivande IT-miljö samt kunskapsöverföring till intern personal. Arbetet ingår i ett större initiativ där releasehantering vidareutvecklas för en ny målgrupp och där en Kubernetes-baserad containerplattform utgör en viktig del av den tekniska miljön.
ArbetsuppgifterDesigna målarkitektur och ta fram en inkrementell införandeplan med tillhörande beroenden.
Driva migrationsplaner för Azure DevOps Server, inklusive test- och rollbackstrategi.
Installera, uppgradera och kvalitetssäkra Azure DevOps Server i en on-prem-miljö.
Granska och vidareutveckla installations- och konfigurationsdokumentation.
Se över drift- och förvaltningsrutiner, exempelvis backup, restore, patchning samt rekommendationer för HA/DR.
Ta fram säkerhetskonfiguration och behörighetsmodell med roller, grupper och policies.
Standardisera mallar för repos, pipelines, branching och code review.
Integrera Azure DevOps Server med kringliggande system och verktyg, såsom AD, CI-agenter, skanningsverktyg, ärende- och logghantering.
Genomföra utbildningar, workshops och ta fram runbooks för intern kunskapsöverföring.
KravDokumenterad erfarenhet från minst ett uppdrag de senaste fem åren med installation, uppgradering eller migrering av Azure DevOps Server i on-prem-miljö.
Minst två års dokumenterad erfarenhet de senaste fem åren av arbete med Active Directory/Federering, MFA och RBAC-hantering i ADS.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet de senaste 5 åren av uppsättning och drift för Build/Release-agenter on-prem, inklusive nät, proxy, certifikat och brandväggsregler.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet de senaste 5 åren av artefakt- och pakethantering, till exempel ADS Artifacts, NuGet och PyPI.
Aktuell erfarenhet av Git-strategier, inklusive branch policies, PR-flöden och skyddade branches, samt Pipelines med integrerad säkerhet.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av SCA/SATS-integrering med ADS, till exempel SonarQube, Dependbot och Fortify.
Dokumenterad erfarenhet av integration mellan ADS Server och andra system, exempelvis lösenordshantering, övervakning och ärendehanteringssystem.
Dokumenterad erfarenhet av Azure DevOps Server/TFS On Prem i större organisationer, exempelvis miljöer med 200 användare eller 20 team.Så ansöker du
