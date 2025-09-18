Azure Databricks Specialist
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior Data Engineer-konsult (minst 5 års erfarenhet) som vill vara med och bygga en modern dataplattform i Azure Cloud med en anpassad medallion-arkitektur. Uppdraget omfattar även viss förvaltning och underhåll av befintliga lösningar.
En del av arbetet innebär kompetensöverföring till utpekad personal samt dokumentation av genomförda aktiviteter. Rollen kräver nära samarbete med verksamheten för att säkerställa att data transformeras korrekt och presenteras på ett sätt som skapar tydligt värde. Därför är förmågan att kommunicera med olika intressenter en viktig framgångsfaktor.Publiceringsdatum2025-09-18Kravprofil för detta jobb
Flerårig erfarenhet av Python och SQL
God kunskap inom datamodellering och ETL-processer
Erfarenhet av medallion architecture
Gedigen erfarenhet av Azure Cloud
Kunskap inom Databricks, Delta Lake och Azure Data Factory
Erfarenhet av agil utveckling och arbete med Azure DevOps
Meriterande
Erfarenhet av Power BI
Kunskap om hantering av stora och komplexa datamängder
Erfarenhet av ekonomisk avstämning eller finansiella dataprocesserDina personliga egenskaper
Stark samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga
Nyfikenhet och vilja att både lära nytt och dela med sig av kunskap
Lösningsorienterad med hög känsla för kvalitet
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
