Azure Cloud Engineer till CNS
2026-01-02
Vill du arbeta i en framtidsorienterad organisation där du får vara med och forma en modern, säker och skalbar molnplattform? Trivs du i en roll där teknik, säkerhet, automation och långsiktig arkitektur möts? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en Azure Cloud Engineer som vill vara med på CNS resa mot en ännu mer stabil, hållbar och innovativ molnmiljö. Oavsett om du redan har lång erfarenhet eller drivs av att nå dit inom några år tror vi att du kommer vilja vara här!
OM ROLLEN
Som Azure Cloud Engineer hos CNS blir du en central del i hur bolaget designar, bygger och utvecklar sin Azure-plattform. Ditt arbete får direkt påverkan på både säkerhet, effektivitet och innovation i verksamheten.
Ni kommer vara två medarbetare inom IT som samarbetar tätt med både utveckling, driftleverantör och inom koncernen för att skapa en modern miljö där både automation och driftsäkerhet står i centrum. Externa konsulter används där det behövs, exempelvis för specialistkompetens inom olika områden. Här arbetar du med den senaste tekniken inom Azure, men även med befintliga lösningar som behöver vidareutvecklas eller optimeras. Du blir en del av en kultur där vi lär av varandra, där kvalitet är viktigt och där vi hela tiden strävar efter att ligga i framkant.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bygga, utveckla och underhålla mot en modern Azure-infrastruktur.
Säkerställa att plattformen är säker, stabil och skalbar.
Arbeta förebyggande och strukturerat med säkerhet, med stöd av koncernens verktyg och riktlinjer.
Arbeta med olika Azure-tjänster inom både infrastruktur och applikationer.
Bidra till förbättrad automation, monitorering och arbetssätt.
Hantera komplexa frågor kring nätverk och integrationer
Driva och förbättra automation, scripts och interna arbetssätt, gärna med PowerShell.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som antingen har flerårig erfarenhet inom Azure och Cloud Engineering eller som har målet att nå dit inom några år. Utifrån din bakgrund anpassas rollen, det viktigaste är att du har ett stort intresse för Cloud-lösningar i Azure, automation och säkerhet. På CNS får du en möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en långsiktig och kvalitativ Azure-miljö tillsammans med kompetenta kollegor.
Vi tror att du har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med:
Azure-infrastruktur, exempelvis Azure VM och nätverk
Azure-tjänster
Monitorering och loggning, exempelvis Azure Monitor
Säkerhet och compliance, såsom Entra ID, Managed Identities och Azure Policy
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av Azure Landing Zones
Erfarenhet av integrationer och modern infrastruktur
Intresse av automation och PowerShell
Intresse för att bredda dig inom teknikområdet
Du har även god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska. Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat innan anställning.
VEM ÄR DU? Du gillar att arbeta lösningsfokuserat och trivs med att ta ansvar
Du är nyfiken, engagerad och har en vilja att utvecklas - oavsett om du redan är senior eller på väg dit.
Du arbetar strukturerat och har lätt för att se helheten i komplexa tekniska miljöer.
Du trivs i samarbetet med andra och delar gärna med dig av din kompetens.
Du har en kombination av teknisk förståelse och förmåga att omsätta det i praktiska, hållbara lösningar.
CNS ERBJUDER
CNS vill ge alla anställda de bästa förutsättningarna för att hitta sin egen balans mellan arbetsliv och privatliv, som en del i det så erbjuder vi flera förmåner som:
Möjlighet till kompetensutveckling genom certifikat inom Azure
Hybridarbete, där man får arbeta två dagar hemifrån i veckan.
Arbetstidsförkortning på 40 h om året som kan tas ut både i lediga dagar och flextid.
En friskvårdstimme per vecka.
Friskvårdsbidrag på 3 000 SEK per år.
Utöver förmånerna ovanför så blir du en del av ett härligt gäng som regelbundet har aktiviteter för att fira framgångarna och blicka framåt. Hos oss kommer du arbeta med intressanta och storskaliga projekt som underlättar vardagen för många.
OM BOLAGET
CNS grundades 1987 i Norrköping och är sedan 2014 en del av den globala koncernen DCC. CNS fokus är att utveckla effektiva, innovativa och säkra lösningar inom energi- och drivmedelssektorn, som används både nationellt och internationellt.
På CNS får du förmånen att arbeta i det lilla bolaget med 14 anställda samtidigt som du tillhör en stor koncern. Det innebär att du erbjuds en positiv miljö med bra sammanhållning, möjlighet att påverka och med en närhet till tekniska beslut, samtidigt som du får långsiktigheten och stabiliteten av en stor koncern!
Energi- och drivmedelssektorn i sig är en bransch i förändring, där resan går från fossila drivmedel mot mer hållbara alternativ. För att möta denna förändring måste CNS ligga i framkant och utveckla system och lösningar som förenklar omställningen.
Läs gärna mer om CNS på deras hemsida.
ÖVRIGT
Anställning direkt hos CNS. A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen
Placering: Tjänsten är placerad på CNS moderna kontor i centrala Norrköping.
Omgående eller enligt överenskommelse
