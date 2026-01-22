Avtalscontroller till inköpsavdelningen
2026-01-22
Nu stärker vi inköpsavdelningen ytterligare
Vill du arbeta i en roll där analys, affärsmässighet och samhällsnytta möts och där ditt arbete gör skillnad?
Vill du arbeta i en roll där analys, affärsmässighet och samhällsnytta möts och där ditt arbete gör skillnad?

Karlstads kommun söker nu ytterligare en avtalscontroller till enheten Verksamhetsstöd inom inköpsavdelningen, som stärker vårt arbete med uppföljning, kontroll och utveckling av kommunens inköp.
Karlstads kommuns inköpsavdelning spelar en central roll i utvecklingen av kommunkoncernens inköps- och upphandlingsarbete. Vi ansvarar för upphandling, uppföljning, utvärdering och utveckling av kommunens inköp i enlighet med policy och riktlinjer.
Koncernen Karlstads kommun köper varje år in varor, tjänster och entreprenader för cirka 3,3 miljarder kronor och vi arbetar målmedvetet för att vara en modern och värdeskapande inköpsorganisation i framkant.
Från 2026 är inköpsavdelningen organiserad i två enheter: Upphandling och Verksamhetsstöd. Denna tjänst är placerad inom Verksamhetsstöd, där vi samlar kompetens inom bland annat avtalsuppföljning, analys, e-handel, hållbarhet, direktupphandling och inköpssupport.
Om rollen
Som avtalscontroller har du en nyckelroll i att vidareutveckla arbetet med avtalsefterlevnad, inköpsanalys och uppföljning inom hela kommunkoncernen. Du säkerställer att våra avtalsleverantörer levererar och fakturerar enligt avtal samt följer upp hur förvaltningar och bolag använder ingångna ramavtal.
Utöver detta har denna tjänst ett särskilt fokus på fördjupad uppföljning, bolagskontroll och att bidra till kommunens arbete med att förebygga och upptäcka välfärdsbrottslighet. Det innebär att du analyserar bolagsstrukturer, affärsupplägg och underlag, identifierar avvikelser och risker samt initierar fördjupad granskning vid behov.
Idag arbetar två avtalscontrollers på inköpsavdelningen, och nu förstärker vi teamet med ytterligare en tjänst. Som avtalscontroller får du nära samarbete med erfarna kollegor i rollen, vilket skapar goda förutsättningar för kunskapsutbyte och gemensam utveckling av arbetet med uppföljning och avtalsefterlevnad. För att du ska lyckas i din roll har du dessutom stöd av kollegor som är experter inom upphandling, analys, uppföljning, hållbarhet, juridik och e-handel.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Stödja upphandlare genom hela inköpsprocessen genom att sammanställa, analysera och följa upp data samt ta fram analyser och beslutsunderlag baserat på exempelvis Visma Proceedo, Raindance, Qlik Sense, e-Avrop och andra system.
Följa upp avtal, leverantörer och inköpsmönster inom kommunens förvaltningar och bolag samt identifiera avvikelser, risker och förbättringsområden kopplat till avtalsefterlevnad och affärsupplägg.
Bidra till kommunens förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet genom fördjupad uppföljning, analys och kontroll av leverantörer och affärsupplägg.
Upprätta och förvalta förvaltningsplaner för upphandlade avtal samt delta i implementering och uppföljning av nya ramavtal tillsammans med upphandlare och verksamheter.
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och metoder inom uppföljning, kontroll och avtalsefterlevnad.Kvalifikationer
Vi söker dig med ekonomutbildning eller annan akademisk eller eftergymnasial utbildning inom för uppdraget relevant område, exempelvis ekonomi eller inköp, alternativt motsvarande kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
Du har god förståelse för ekonomi, analys och uppföljning samt ett intresse för hur företag och affärsupplägg fungerar. Du har förståelse för hur företag kan vara uppbyggda, exempelvis avseende ägarstruktur, styrelse, koncernförhållanden och underleverantörer, och hur detta kan påverka tillförlitlighet, risk och affärsmässighet. Du har förmåga att analysera underlag, se samband, identifiera avvikelser och bidra till att upptäcka risker och oseriösa upplägg. Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har god digital vana.
Du är analytisk, noggrann och nyfiken och trivs med att gräva lite djupare och ställa följdfrågor. Du arbetar strukturerat och självständigt men värdesätter nära samarbete. Du är pedagogisk i din kommunikation och kan förklara dina slutsatser på ett tydligt och konstruktivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Hos oss på Kommunledningskontoret får du vara med och forma framtidens Karlstad. Vi arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun - allt för en positiv utveckling för dagens och framtidens Karlstadsbor.
Vi är cirka 300 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar utveckling i kommunkoncernen, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vårt uppdrag omfattar bland annat ekonomi, juridik, inköp, HR, kommunikation och IT. Vi är också en drivande kraft i kommunens arbete med digitalisering och innovation, där vi utvecklar smarta lösningar och nya arbetssätt som stärker både service och effektivitet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Kommunledningskontoret, Inköpsavdelningen
