Avtalsansvarig till Sussa samverkan
Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland. Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som ersätter många av de tidigare digitala lösningar som regionerna haft.
Samverkans- och ledningsstöd är en administrativ enhet med målet att ge adekvat administrativt stöd i det dagliga arbetet. Stödet ges till samverkansstyrgruppen och till pågående samverkansområden, exempelvis systemförvaltning, program och projekt. Alla nio Sussaregioner har ett likalydande avtal med leverantören som behöver underhållas och utvecklas under avtalstiden, varför avtalsförvaltning ständigt behöver upprätthållas och utvecklas över tid.
Till Sussa samverkans- och ledningsstöd söker vi en avtalsansvarig med start enligt överenskommelse. Tjänsten avser en särskild visstidsanställning på 11 månader.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som avtalsansvarig förvaltar du avtal inom Sussa samverkan. Ditt uppdrag är att ge stöd till Sussa samverkans olika områden på strategisk och operativ nivå, i frågor som rör avtal och förhandling. Målet är att skapa stabilitet och leveranssäkerhet, samt kvalitet och kostnadseffektivitet i avtalen.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
avtalsförändringar, tilläggsavtal och övriga avtal som eventuellt ingås med leverantörer.
i avtalsförhandlingar och hålla löpande dialog med leverantörens avtalsansvarig.
i Sussa samverkans nätverk för avtalsfrågor och andra lämpliga forum inom Sussa samverkan.
till utveckling av metoder och processer för avtalsförvaltning inom Sussa samverkan.
till hela Sussa samverkan, så som styrgrupper, förvaltningsobjekt och projekt, samt stödfunktion till regionernas avtalsansvariga.
Kvalifikationer
Vi söker dig som utför ditt arbete självständigt och på ett strukturerat sätt. I rollen ingår ett stort mått av samverkan och samarbete med kollegor och olika aktörer, vilket kräver god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Vidare har du en förmåga att sätta dig in i stora och komplexa textmängder, samt har det strategiska och långsiktiga perspektivet.
Vi söker dig som:
en eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis ekonomi eller juridik, alternativt att du på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper/erfarenheter som uppdragsgivaren bedömer lämplig.
erfarenhet av arbete med avtalsuppföljning.
erfarenhet av avtalstolkning och affärsrelaterad förhandling.
erfarenhet av arbete om lagen om offentlig upphandling (LOU).
goda kunskaper i svenska i tal och skrift och är bekväm med att tala inför olika grupper.
kunskaper i Office-paketet och specifikt Excel.
Det är meriterande om du:
en utbildning inom avtalsrätt.
erfarenhet av förändringsarbete.
erfarenhet av utvecklingsarbete och implementering av nya insatser eller arbetssätt.Så ansöker du
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas.
