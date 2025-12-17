Avtals- och inköpscontroller
2025-12-17
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som avtals/inköpscontroller kommer du att vara med och bidra till att utveckla och driva Kalmar kommunkoncerns arbete med upphandling och avtalsuppföljning till nästa nivå.
Tjänsten syftar både till att analysera kommunens inköpsmönster för att hitta förbättringsmöjligheter, förankra dessa i organisationen och driva förbättringsarbete tillsammans med kommunens enheter. Rollen syftar också till att bygga sunda affärsrelationer med leverantörer vilket bland annat innefattar uppföljning av avtalskrav och nyckeltal samt ta fram åtgärdsplaner för att komma till rätta med eventuella avvikelser.
Du hjälper till att öka kommunens avtalstrohet genom att kvalitetssäkra kommunens inköpsbeteenden och avtalade priser, skapa spend-analyser, utföra riskanalyser och arbeta med besparingar på våra avtalsområden. Hitta nya upphandlingsområden, ta fram rapporter och fortsätta att utveckla vårt inköpsanalyssystem Xpendio tillsammans med vår nuvarande avtalscontroller.
I rollen kommer du tillsammans med e-handelssamordnare, upphandlare och inköpsansvariga att arbeta med att ta fram mätbara mål och mätetal för de inköp som sker i kommunen. Vidare arbetar du aktivt på olika nivåer i organisationen för att öka kunskapsnivån och våra beställares följsamhet inom området. Resor kan förekomma med exempelvis platsbesök hos våra leverantörer tillsammans med upphandlare och andra aktörer i kommunen.
Befattningen medför omfattande kontakter med interna uppdragsgivare, andra kommuner och leverantörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial examen eller utbildning, gärna från högskola eller universitet. Det är meriterande om det i utbildningen har ingått inköp eller statistik eller att erfarenheten/kunskapen erhållits via arbetslivserfarenhet. Vidare har du erfarenhet av att arbeta tillsammans med både beställare och leverantörer. Du har erfarenhet av inköpsarbete och leverantörsuppföljningar. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med leverantörsutveckling, inköpsrapporter, inköpsanalyssystem, mätetal och spend-analys. Förhandlingsvana, strategiskt inköpsarbete och erfarenhet av upphandling och offentliga myndigheter är meriterande.
Rollen som avtalscontroller ställer höga krav på analytisk förmåga och ett sinne för siffror och du trivs med att vandra i olika system. Du ska kunna visualisera och presentera statistik och dra adekvata slutsatser mellan förhållanden och data. Samtidigt som du kan och gillar att skapa långsiktiga relationer med både beställare och leverantörer. Du är kommunikativ, utåtriktad, lösningsorienterad, flexibel, självgående, prestigelös och initiativrik samt gillar utmaningar.
Du besitter goda kunskaper i Officepaketet och har utmärkta kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Upphandlingschef
Anders Larsson 010-352 00 20 Jobbnummer
