Avsynare Till Saab I Göteborg | Heltid
2026-03-18
Vill du arbeta med kvalitetskontroll i en högteknologisk miljö hos en världsledande aktör inom försvarsindustrin? Vi på Manpower söker nu en noggrann och analytisk avsynare till ett spännande konsultuppdrag hos Saab i Göteborg. Sök tjänsten redan idag och bli en viktig del av Saabs Final Inspection-team!
Om jobbet som avsynare
Som avsynare arbetar du med kvalitetskontroll av allt från kablage och kretskort till kompletta delsystem och slutprodukter. Du säkerställer att produkterna uppfyller ritningskrav och standarder, och när något inte stämmer är det du som identifierar orsaken och dokumenterar avvikelsen. Du inleder med en gedigen introduktion för att lära känna produkterna och processerna, och växer sedan in i mer avancerade uppdrag.
Du blir en del av ett kompetent team med olika specialistkunskaper där samarbete och kvalitet står i fokus.
Dina arbetsuppgifter:
Granska och kontrollera att färdiga produkter uppfyller ritningar, specifikationer och gällande kvalitetsstandarder
Identifiera, hantera och dokumentera eventuella avvikelser i produktionen
Medverka i felsökning och bidra aktivt till förbättringsarbete
Ansvara för dokumentation av serienummer och annan relevant kvalitetsinformation
Den vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från tillverkningsindustrin och som har ett skarpt öga för detaljer. Du har god teknisk förståelse och trivs med att arbeta praktiskt i en miljö där kvalitet står i fokus. Du är strukturerad, tar ansvar för ditt arbete och har lätt för att samarbeta samtidigt som du är självgående när det behövs.
Krav för tjänsten:
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av mekanik, kablage eller elektronikproduktion
Förmåga att läsa och tolka ritningar och teknisk dokumentation
Analytisk förmåga och noggrannhet i kvalitetsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Vana vid Office-paketet
Meriterande:
Certifiering inom lödning eller IPC-standarder
Tidigare erfarenhet av tillverkningsmiljöer
Erfarenhet av avvikelsehantering och problemlösning
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna IFS
I enlighet med vår kunds krav genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Manpower Kontakt
Hanna Strömhäll Hanna.Stromhall@manpower.se
9805963